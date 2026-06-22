Hoy se abre el plazo para solicitar los viajes del IMSERSO: fechas límite, precios y destinos

Hoy empieza el Imserso y su tradicional temporada de viajes para los programas de 2026 y 2027 con la apertura del plazo de solicitudes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que en total se ofrecerán 879.213 plazas de las que 7.447 plazas se reservarán para los pensionistas que cuentan con menos recursos. El turismo de estos viajes serán de costa peninsular, costa insular y turismo de escapada, como es habitual. Además, el plazo de solicitud se abrirá este lunes 22 de junio hasta el próximo 10 de julio.

El plazo de inscripción

El plazo de solicitud para el programa de Turismo del Imserso se ha abierto este lunes 22 de junio y permanecerá abierto hasta el próximo 10 de julio. Una solitud que sirve para conseguir una resolución que acredita la condición de persona beneficiaria permitiendo acceder a las plazas convocadas. Además, las personas que ya se han acreditado en años anteriores no necesitan rellenar una nueva solicitud ya que recibirán un documento en el que figuren sus datos personales y de preferencia de destino. Por ello, las personas que se acrediten en esta convocatoria y las que se han acreditado en temporadas anteriores, tras comprobar que reúnen los requisitos, serán evaluadas a través de la aplicación de los criterios de valoración.

Los precios de los viajes 2026-2027

Al igual que el año pasado, los precios oscilarán entre los 132 y los 400 euros según el programa.