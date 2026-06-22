El pueblo de las cascadas a 1 hora de Madrid con tratamientos termales y paisajes de ensueño para una escapada de fin de semana

Las vacaciones de verano están a punto de llegar y la idea de preparar escapadas a lugares tranquilos y lejos del estrés de la ciudad, coge fuerza. Por un lado, hay quienes se decantan por la playa y otros que se decantan por la montaña, pero todos coinciden en encontrar algo que ayude a sobrellevar las altas temperaturas de la mejor manera posible. España contiene parajes únicos como el municipio de Trillo, ubicado en la comarca de la Alcarria, un lugar de la provincia de Guadalajara demandada cada vez más por los turistas.

¿Qué posee el municipio de Trillo?

Lo que más destaca de Trillo son sus construcciones declaradas Patrimonio Histórico Cultural. Además, se ha convertido en el lugar perfecto para viajar y recorrer este verano por sus cascadas situadas en sus calles. En el siglo XIV, se construyó el castillo del municipio bajo las órdenes del infante don Juan Manuel. Por otro lado, la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora data del siglo XVI y su Plaza Mayor son lugares imprescindibles. Su característico puente sobre el río Tajo, del siglo XVI también, y La Casa de Los Molinos, edificio más antiguo de Trillo (1.285-1.212), completan el encanto del pueblo.

Las cascadas: protagonistas

Trillo es una localidad situada en torno a una hora y media de Madrid que destaca por sus paisajes de cuento. Además, es conocido como el pueblo de las cascadas, ya que la desembocadura del río Cifuentes en el río Tajo confluyen allí, produciendo numerosos saltos de agua en el corazón de la ciudad que provocan el nacimiento de aguas termales. Por ello, es considerado uno de los pueblos más bonitos del país.

Lo más destacado de Trillo

En este municipio gana importancia una de las cascadas del municipio por sus 15 metros de altitud en pleno centro, convirtiéndolo en una de las caídas de agua más espectaculares que se pueden encontrar paseando por Trillo. El balneario de Carlos III es otro de los lugares que más turismo recoge en la localidad. Los tratamientos termales que ofrece con sus aguas minero-medicinales y terapéuticas procedentes del río Tajo, lo convierten en un lugar de peregrinación para cientos de personas cada año. Esto es vital si se busca la relajación y los beneficios personales. Por otro lado, el cordero asado es uno de los platos más típicos y demandados del lugar.

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Otros aspectos importantes

Trillo se sitúa en un entorno natural que contiene cascadas y paisajes montañosos únicos, por lo que el turismo es constante. Aunque sus cascadas llevan el protagonismo del lugar. También, cuenta con diferentes monumentos y lugares de interés gracias a la herencia cultural e histórica que posee.