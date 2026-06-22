El verano trae la primera ola de calor y fuertes tormentas: las 6 comunidades en alerta que no se salvan

Las 6 comunidades que están en alerta y no se salvan ante la primera gran ola de calor que traerá tormentas fuertes y calor extremo. Parecía que nos escapábamos a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más y sin duda alguna, serán ejemplares.

Esta alerta puede convertirse en la primera gran ola de calor de la temporada a unas alturas del año que nadie hubiera visto llegar. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de cambios que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Sobre todo, ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de estar pendientes de esta alerta que llega a las puertas de unos días en los que los desplazamientos son una realidad. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Estas 6 comunidades estarán en alerta y no se salvarán ante lo que llega a toda velocidad.

Fuertes tormentas y la primera gran ola de calor trae el verano

Hemos cambiado de estación y con este cambio, nos damos cuenta de lo que nos estará esperando, con una serie de cambios destacados que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando.

Es hora de conocer un verano que ya apunta maneras, empezando por unas temperaturas que no tienen nada que ver con lo que esperaríamos. Estaremos a merced de una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en unos días en los que todo puede ser posible.

Esta gran ola de calor de las temperaturas nos avisa de que estaremos ante un verano que puede tener una serie de consecuencias inesperadas. Empezando por unas temperaturas que no son habituales, cuando lo peor de esta estación lo tenemos en julio o incluso en agosto.

Ahora parece que el tiempo se ha adelantado o nos esperan unos meses que pueden ser incluso peor. Los expertos no dudan en lanzar importantes alertas que realmente ponen los pelos de punta, esta previsión del tiempo no trae buenas noticias.

Estas 6 comunidades están en alerta y no se salvan

Por mucho que queramos salvarnos, lo que llega en estos días es un importante cambio para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Tocará tener por delante algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Las alertas de la AEMET por un importante episodio de calor estarán activadas, pero no llegarán solas, tal y como nos explican estos expertos: «Continúa la ola de calor con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad de tipo alto en la Península. Se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y Galicia, donde además de madrugada podría haber chubascos con tormentas en los litorales atlánticos. Por la tarde se esperan nubes de evolución en zonas del centro peninsular, sin descartar tormentas aisladas con rachas muy fuertes; en el norte se espera la formación de tormentas con chubascos por la tarde, que pueden ser fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte de las islas, sobre todo a primeras horas, y poco nuboso o despejado en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental. Calima débil que afectará a la Península Ibérica y Baleares. Las temperaturas máximas en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el tercio norte. Es probable que se superen los 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares, los 38-40 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y en el Cantábrico oriental y los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Sin cambios en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y/o chubascos fuertes en el centro y norte peninsular, sin descartar rachas muy fuertes y granizo. Temperaturas muy altas, pudiendo alcanzarse los 38 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, los 40-42 grados en el interior del País Vasco y Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Predominará el viento flojo de componente sur en la Península. En el litoral mediterráneo y Baleares será flojo del este o noreste, y más intenso en el litoral sureste con intervalos moderados. En el litoral cantábrico predominarán las brisas, y en Galicia, del noroeste; en ambas zonas, flojo. En Canarias, alisio en general moderado».