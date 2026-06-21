Aviso especial de la AEMET por ola de calor: más de 40ºC en estas zonas de España y pide prepararse

La ola de calor que llega este fin de semana a España obliga a activar la alerta de la AEMET, hay algunas zonas que pueden llegar a más de 40ºC. Los expertos piden que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar determinados cambios que pueden convertirse en un problema para muchos. El tiempo acabará siendo el que nos dará una agradable sorpresa en unas jornadas en las que realmente tocará empezar a pensar en lo peor. Estas zonas de España estar preparadas para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que tendremos que empezar a ver llegar con algunas novedades que serán claves. Un giro radical en el tiempo puede convertirse en realidad, con ciertos elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Pide a España que se prepare ante la llegada de más de 40ºC en estas zonas

En estas zonas de España nos tendremos que preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve, con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que el tiempo juega un papel fundamental.

El verano parece que ha llegado antes y lo ha hecho de tal forma que tocará empezar a visualizar algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de prepararnos para la primera gran ola de calor de la temporada que puede dejarnos unos datos realmente sorprendentes.

Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de prepararnos para una novedad plena en estos días en los que el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa, hasta más de 40ºC en estas zonas del país.

Este es el aviso especial de la AEMET ante la llegada de una ola de calor

Una terrible ola de calor está a punto de hacer acto de presencia, tenemos por delante una serie de cambios que nos trasladarán a lo peor de un verano que apenas acaba de empezar. Teniendo en cuenta lo que puede pasar en breve en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Mañana, domingo 21, se espera que las temperaturas máximas asciendan de forma generalizada, siendo este ascenso notable, e incluso localmente extraordinario, en el área cantábrica. De esta forma, se espera alcanzar los 40 ºC en el valle del Ebro, depresiones nororientales e interior del País Vasco, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde localmente podrían llegarse a los 42 ºC, especialmente en el medio-alto Guadalquivir. Se alcanzarán los 36-39 ºC de forma casi generalizada en el resto del interior peninsular y de Baleares. Conviene destacar que es probable que se produzcan tormentas en los sistemas montañosos, secas o con escasa precipitación, pero que podrían dar lugar a rachas muy fuertes. En el tercio noroccidental sí que pueden dar lugar a chubascos fuertes y con granizo».

El avance de esta ola de calor pone los pelos de punta: «El lunes 22 es probable que las temperaturas continúen en ligero ascenso, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y Baleares, con descensos, ligeros en general, limitados únicamente en el tercio occidental peninsular y puntos del área cantábrica, donde seguirán en valores altos. Así, se esperan alcanzar los 40-42º C en el valle del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso superando los 42 ºC de forma local, así como en el interior del Cantábrico oriental y depresiones del nordeste. Se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta Norte, con hasta 37-39 ºC; en la meseta Sur, interiores del sureste peninsular y de Baleares, en torno a 37-40 ºC. De nuevo, es probable que se produzcan tormentas secas en zonas de montaña y de la meseta Sur que podrían producir rachas muy fuertes».

El peligro ante la llegada de una nueva DANA pone los pelos de punta: «En una situación de incertidumbre creciente por la posición de la dana, lo más probable es que el martes 23 las temperaturas máximas asciendan en el tercio occidental y el Cantábrico, mientras que en el resto habría pocos cambios o con ligeros descensos en el tercio este peninsular y Baleares, alcanzando este día el punto álgido del episodio. Con ello, se alcanzarán temperaturas de hasta 40-42 ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste, interiores de Galicia y Cantábrico, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. De nuevo, no se descarta que en estas zonas se puedan superar localmente los 42 ºC, especialmente en el curso medio-alto del Guadalquivir, donde incluso se podrían rozar los 44 ºC. Se espera que se alcancen los 37-40 ºC de forma generalizada en el interior peninsular y de Baleares. Es probable que este día las tormentas secas sean más dispersas y queden más restringidas a sistemas montañosos de la mitad norte».