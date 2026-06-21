Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y posibilidad de chubascos dispersos en la Ibérica, donde también se esperan tormentas y rachas de viento muy fuertes por la tarde. Las temperaturas irán en ascenso, superando los 40 grados en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cálido día soleado con suave brisa

El sol se asomará esta jornada en Zaragoza como un viajero lleno de promesas, proyectando su luz desde temprano, a las 6:29. Con un cielo despejado que permanecerá así a lo largo del día, la temperatura alcanzará un cálido máximo de 41 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta incluso más intensa. Con una brisa que soplará suave del sureste, la velocidad del viento alcanzará los 20 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en este caluroso día de verano.

Ya por la tarde, cuando el sol se acerque a su ocaso a las 21:41, la calidez no dará tregua, manteniéndose en torno a 39 grados. La humedad, aunque no desbordante, se mantendrá en niveles moderados, haciendo que el ambiente se sienta un poco más pesado al caer la tarde. No hay indicios de lluvia, por lo que podemos esperar disfrutar de un día radiante y sin contratiempos, ideal para actividades al aire libre.

Calatayud: cambios de sol a lluvia y viento

El aire fresco y algo invernal que se siente en las calles de Calatayud anticipa un día marcado por cambios. Mientras el sol asoma tímidamente a las 6:33, se vislumbran algunas nubes que, a medida que avanza la jornada, irán intensificándose. Por la mañana, el termómetro alcanzará los 22 grados, pero en la tarde podrían llegar a producirse lluvias, con una probabilidad del 35% y un cielo más cubierto.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con el viento soplando del noreste a 25 km/h y rachas que podrían superar los 45 km/h, creando una sensación térmica que, en momentos, podría ser de hasta 41 grados. La alta humedad, que alcanzará un 60% en sus picos, puede resultar agobiante. Por ello, es mejor llevar paraguas a mano y no olvidar una chaqueta ligera, ya que el tiempo se vuelve caprichoso.

Tarazona: cielo parcialmente nublado y ambiente cálido

El tiempo se presentará estable a lo largo de la jornada, con un cielo que mostrará algunas nubes dispersas por la mañana y seguirá con condiciones similares en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 38 grados, creando un ambiente cálido, aunque existe una leve posibilidad de lluvia más hacia la tarde-noche, al igual que un viento suave que alcanzará velocidades moderadas.

Aprovechar el día será una excelente opción, ya que el ambiente invita a salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre. La estabilidad del tiempo ofrecerá un entorno agradable para realizar las tareas diarias con tranquilidad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET