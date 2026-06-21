La AEMET señala los puntos de la Comunidad Valenciana que más van a sufrir la ola de calor: 25ºC durante la madrugada

Los puntos de la Comunidad Valenciana que más van a sufrir la ola de calor los señala la AEMET, hasta 25ºC durante la madrugada. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad y que hasta la fecha no sabíamos. Tenemos que empezar a pensar en estos cambios que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que tenemos en mente. Lo que puede pasar es un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que visualizar de una forma o de otra.

Es hora de estar pendientes de estos cambios que, sin duda alguna estaremos viendo ese cielo que nos dará más de una alerta. En especial, cuando descubrimos que lo que puede pasar es algo que hasta el momento no sabíamos que fuera una realidad. En unos días en los que el tiempo puede jugarnos un destacado cambio de tendencia. La AEMET no duda en señalar los puntos de esta parte del país que pueden estar sujetos a algunos cambios, las que más van a sufrir esta ola de calor de hasta 25 ºC durante la madrugada nos obligarán a estar pendientes de estos cambios.

Hasta 25ºC durante la madrugada

Esta primera gran ola de calor a la que nos enfrentamos puede dejarnos una serie de registros que ponen los pelos de punta. Lo pero no será el día en el que las cifras pueden ascender hasta valores más propios de julio o agosto que de otra época del año.

Lo que puede pasar en breve es ese cambio que quizás hasta el momento no pensábamos que acabaría siendo una dura realidad. Estos días largos con temperaturas por encima de lo que sería habitual, pueden traer tras de sí a unas noches para las que no estaremos del todo pendientes de un cambio de ciclo que será clave.

La madrugada puede ser el momento en el que nos demos cuenta de que el termómetro no bajará de unos grados en los que conciliar el sueño puede ser un auténtico reto. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles sobre una previsión que realmente pone los pelos de punta. Lo que va a pasar a partir de ahora nos trasladará a lo peor de este verano. Siendo la Comunidad Valenciana una de las zonas más afectadas por este fenómeno.

La AEMET activa la alerta por calor en estos puntos de la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana estará en alerta por calor en estos puntos, por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, de una forma que nos trasladará a lo peor de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que puede afectarnos de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo despejado. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior del tercio norte y con cambios ligeros en el resto; máximas sin cambios en el interior y sur de Alicante y en ascenso en el resto; se alcanzarán valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componentes este y sur al mediodía». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas con valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral».

Para el resto de España la situación puede cambiar por momentos: «La entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar a una ola de calor con temperaturas muy altas en muchas zonas del territorio. En general, los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas, salvo en los litorales del noroeste, donde se esperan nubes bajas matinales. Por la tarde se esperan nubes de evolución en zonas del centro peninsular con tormentas con rachas muy fuertes; en el noroeste se espera la formación de tormentas con chubascos por la tarde, que pueden ser fuertes en el este de Galicia, suroeste de Galicia o noroeste de Castilla y León. En Canarias, nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur.

Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia y en el Cantábrico. Habrá polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares. Las temperaturas subirán de forma generalizada, especialmente en el caso de las máximas en el Cantábrico, donde los ascensos pueden ser puntualmente extraordinarios. Es probable que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la meseta norte y Baleares, los 38 grados en amplias zonas del centro y sur, los 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias se esperan ligeros ascensos de las máximas».