Hoy, Bilbao y buena parte de la provincia se encontrarán bajo un manto nuboso, con brumas y nieblas en el litoral durante la mañana. A medida que avancemos en la jornada, las temperaturas ascenderán de manera notable en muchos puntos, mientras que en el interior se prevén intervalos de nubes altas y posibles tormentas en el tercio sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, regalando una vista despejada que acompaña al sol en su ascenso, justo a las 6:31. Las temperaturas, comenzando en unos agradables 19 grados, irán ascendiendo hasta alcanzar los 42 durante el día, mientras una suave brisa del sureste añade un toque fresco a la jornada, con una velocidad de 10 km/h. No se esperan lluvias, así que el ambiente se mantendrá limpio y acogedor.

Ya por la tarde, el cielo se torna más nublado, pero la sensación térmica máxima se mantiene estable en 42 grados, aunque con una humedad relativa que puede hacer que el aire se sienta un poco pesado. La puesta del sol, a las 21:55, promete ser un espectáculo digno de admirar, mientras que las temperaturas descenderán gradualmente, culminando en una agradable noche de 25 grados. Parece que tendremos un día pleno, ideal para disfrutar del encanto bilbaíno al aire libre.

Cielo gris y posibilidad de lluvia en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan bajo un cielo gris que presagia cambios inminentes. La suavidad del amanecer se ve rápidamente superada por un aumento en la intensidad del viento, que sopla del sureste, trayendo consigo la promesa de un día marcado por la inestabilidad, con lluvias que se anticipan en cualquier momento.

Por la mañana, el termómetro marcará unos agradables 20 grados, pero a medida que avance la jornada, la temperatura caerá hasta los 18 grados, mientras la humedad alcanzará el 100%. Las ráfagas de viento, que pueden llegar a los 36 km/h, se sumarán a un ambiente enrarecido. Con este panorama, es recomendable no olvidar el paraguas y tomar precauciones al salir.

Guecho: calor y viento en la jornada

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado y la temperatura mínima se sitúa en agradables 19°C. A medida que avanza la jornada, la temperatura subirá hasta alcanzar los 35°C, haciendo que la sensación térmica se sienta incluso más cálida. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, con solo un 5% en la tarde-noche, el ambiente será algo húmedo, con una humedad relativa que puede llegar hasta el 95%.

A lo largo del día, el viento soplará desde el sur a una velocidad media de 10 km/h, aunque se podrían registrar ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría resultar un poco incómodo. Con 15 horas y 24 minutos de luz, los habitantes de Guecho podrán disfrutar de esta jornada calurosa con el cielo en su mayoría despejado y un ambiente vibrante.

Santurce: cielos despejados y ambiente acogedor

El tiempo en Santurce se presenta estable a lo largo del día, con cielos mayormente despejados tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 37 grados, acompañadas de un ligero viento del sureste, lo que ofrecerá una sensación de calidez, aunque se prevé alguna nube pasajera.

Un día perfecto para salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente acogedor. Aprovecha la oportunidad de relajarte en los espacios públicos, donde la calma será la protagonista y podrás disfrutar del buen tiempo.

Cielos despejados y calor intenso en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura que ronda los 21 grados, proporcionando un ambiente agradable. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, aunque hacia la tarde se espera un ligero aumento en la nubosidad sin que esto implique una probabilidad significativa de lluvia. Con una máxima que puede alcanzar los 42 grados, es recomendable optar por ropa ligera y mantenerse hidratado mientras se disfruta de la jornada.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET