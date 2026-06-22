Cielos poco nubosos y posibles chubascos en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz el 22 de junio de 2026, con algunas nubes altas que hacen su aparición por la tarde. En las sierras orientales, la tarde podría traer chubascos aislados y tormentas, mientras que la presencia de polvo en suspensión aportará un matiz peculiar a la atmósfera. Las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, con mínimas en ascenso en la vertiente mediterránea y descensos en el extremo occidental. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados del este o sureste y un levante moderado en el litoral almeriense.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El día en Sevilla se presenta con un cielo despejado que se despereza lentamente en la mañana, ofreciendo promesas cálidas con temperaturas que rondarán los 24 grados al mediodía. La brisa suave que sopla del sureste, a unos 15 km/h, añade un toque de frescura a la jornada, creando un ambiente agradable para disfrutar de la luz del sol que asomará a las 07:03 y se despedirá a las 21:48.

Ya por la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 37 grados, dejando una sensación térmica similar que nos recordará la calidez del estío sevillano. La humedad, aunque moderada, podrá hacer que el ambiente se sienta algo pesado, pero sin riesgos de lluvia en el horizonte. Así que, salvo alguna ráfaga de viento que nos sorprenda con su paso fugaz, todo indica que será un día perfecto para pasear y disfrutar de la vibrante vida de la ciudad.

Córdoba: calor intenso y viento fuerte

Las calles de Córdoba despiertan con un aire marcado por la inestabilidad. Un cielo cubierto anticipa un día en el que el viento fuerte comenzará a hacerse presente, trayendo consigo un cambio notable en la temperatura. La jornada comienza con temperaturas agradables alrededor de 23°C, pero con el avance de las horas, se espera que el termómetro alcance hasta los 41°C, convirtiéndose en un ambiente caluroso y sofocante.

Sin embargo, la tarde-noche ofrecerá un contraste, ya que al calor se le sumarán vientos que superarán los 30 km/h y una alta humedad que puede resultar agobiante, con máximas del 80%. La probabilidad de lluvias, aunque no prevista en la primera mitad del día, podría generar sorpresas más adelante. Es mejor llevar paraguas y estar preparados para cualquier eventualidad.

En Huelva, día estable y agradable al aire libre

La jornada transcurre con un tiempo estable y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 30 grados. A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá tranquilo y por la tarde se espera un leve aumento en la brisa, aunque sin riesgo de lluvia.

Resulta un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas. La sensación térmica se mantendrá agradable, lo que permitirá que las horas de luz se aprovechen al máximo sin agobios.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

El amanecer en Cádiz será tranquilo, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados y un cielo que se presentará casi despejado. A medida que avance la mañana, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 27 grados. La sensación térmica podría llegar hasta los 31 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido, especialmente con una humedad relativa que podría alcanzar el 95%, creando un día algo pesado.

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y no hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar del sol antes de la puesta, programada para las 21:46, otorgando a la jornada unas 14 horas de luz. El viento soplará del sur a una velocidad de 20 km/h, aunque con ráfagas que podrían llegar a ser algo intensas, alcanzando hasta 30 km/h.

Jaén: cielo nublado y tarde calurosa

Esta jornada en Jaén se presenta con un cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilan entre los 24 y 41 grados. La mañana se inicia sin probabilidad de lluvia, logrando una agradable sensación térmica. A medida que avanza el día, el calor irá en aumento, con una tarde que promete ser calurosa y una probabilidad de lluvia del 30% por la noche.

La dirección del viento será del sureste, soplando suavemente a unos 15 km/h, lo que podría refrescar un poco el ambiente. Se recomienda llevar ropa ligera y, para los más precavidos, un paraguas en la tarde por si acaso. El sol brillará, así que ¡no olvides tu protector solar!

Cielo despejado y jornada cálida en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que da paso a un día cálido en Málaga. La mañana arranca con temperaturas frescas de 25 °C, pero a medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 32 °C en la tarde, acompañado de vientos suaves del sur a 15 km/h.

Se recomienda disfrutar de esta jornada sin preocuparse por la lluvia, ya que no se prevén precipitaciones y mantenerse hidratado ante el aumento de la humedad que puede llegar al 75 %. Asegúrate de aprovechar el buen tiempo antes de que caiga la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

Granada: cielos despejados y viento fuerte

El día comienza en Granada con cielos despejados y un ambiente agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas oscilan entre los 22°C que se alcanzarán más tarde y los frescos 23°C de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que el tiempo se mantenga estable, con rachas de viento que alcanzarán hasta 50 km/h, aportando una sensación térmica notable.

Con un sol radiante en el horizonte, será un día perfecto para lucir prendas ligeras y confortables. Asegúrate de llevar contigo una botella de agua para mantenerte hidratado mientras disfrutas del esplendor de Granada.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del amanecer en Almería, con temperaturas que rondan los 29°C. A medida que avanza la mañana, el calor se intensificará, alcanzando los 39°C a la tarde, momento en el que también se contemplará un cielo parcialmente nublado.

Con el viento soplando del este a 25 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 55 km/h, se recomienda precaución, especialmente en áreas costeras. Al caer la noche, el termómetro descenderá a 30°C, así que es ideal planear actividades al aire libre antes del atardecer a las 21:32.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET