Es oficial: abierto el plazo para los viajes del IMSERSO 2026/27 con escapadas desde 50 euros

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ya ha abierto el plazo para apuntarse a la temporada 2026/2027 de su programa de viajes. De este modo, quienes quieran acceder pueden darse de alta o simplemente actualizar sus datos y para ello conviene estar atentos a plazos, destinos, y lo que se debe hacer para no perderse estos viajes.

El plazo para apuntarse, o renovar solicitud, termina el 10 de julio, pero no sólo es importante conocer esta fecha, sino que a partir de ahí, el proceso sigue el esquema habitual: en la segunda quincena de agosto se enviarán las cartas de acreditación con la clave necesaria para poder reservar. Después llegará el siguiente paso y si no hay cambios, la venta arrancará en septiembre, este año con posibilidad, para algunos, de viajar por sólo 50 euros y los primeros viajes comenzarán en octubre, como viene siendo habitual en este programa.

Abierto el plazo para los viajes del IMSERSO 2026/27

El volumen del programa apenas cambia respecto a la última edición. En total, se ofertan 879.213 plazas. La mayoría se concentra en la costa peninsular, que sigue siendo el destino principal para muchos usuarios. Son más de 440.000 plazas. A eso se suman los viajes a Baleares y Canarias, con más de 228.000, y un tercer bloque de escapadas que supera las 210.000.

No es casual ya que el objetivo sigue siendo el mismo: mantener la actividad turística fuera de temporada alta y facilitar que las personas mayores puedan viajar en meses menos saturados y con menor presión de precios. En la práctica, esto hace que los viajes se concentren sobre todo en otoño, invierno y primavera, con menos presencia en los meses de verano.

Cuánto cuesta viajar con el IMSERSO

El precio de los viajes no es el mismo en todos los casos. Depende del destino, de los días y de si incluye transporte, además de la temporada. Por ejemplo, en la costa peninsular (Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña o Murcia), un viaje de 10 días con transporte en temporada alta cuesta 409,22 euros. Si se elige una estancia de 8 días, baja a 344,04 euros. Sin transporte, el precio también se reduce: 370,39 y 324,63 euros respectivamente.

En temporada baja, la diferencia es más clara. Esos mismos viajes pasan a costar 309,22 euros (10 días) o 244,04 euros (8 días), con opciones todavía más baratas si no se incluye el desplazamiento. En Baleares ocurre algo parecido, aunque con precios algo más altos. En temporada alta, un viaje de 10 días con transporte alcanza los 453,37 euros, mientras que uno de 8 días se sitúa en 385,29. En temporada baja, bajan hasta 353,37 y 285,29 euros.

Canarias es el destino más caro dentro del programa. Aquí los precios suben sobre todo por el avión. En temporada alta, un viaje de 10 días puede costar 564,72 euros, y uno de 8 días, 478,75. En temporada baja, esas cifras bajan, pero siguen siendo superiores al resto de opciones. En paralelo, las escapadas ofrecen alternativas más cortas y, en algunos casos, más asequibles, sobre todo en temporada baja.

Escapadas y viajes cortos

El programa incluye también circuitos culturales, turismo de naturaleza o viajes a capitales de provincia. Son estancias más cortas y, en muchos casos, más asequibles. Por ejemplo, una escapada a una capital de provincia puede quedarse en 132,91 euros en temporada baja para 4 días y 3 noches. En temporada alta, ese mismo viaje supera los 200 euros.

Los circuitos culturales, con más días de duración, se sitúan en una franja intermedia. En temporada baja pueden rondar los 300 euros, mientras que en temporada alta superan los 400. Este tipo de viajes ha ido ganando peso en los últimos años, sobre todo entre quienes prefieren estancias más cortas o destinos distintos a la costa.

Viajes desde 50 euros para pensionistas con menos ingresos

Uno de los puntos clave del programa es la tarifa reducida para personas con menos recursos. En esta edición, se reservan 7.447 plazas para pensionistas que cobren prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas. En estos casos, el precio es fijo de 50 euros sin importar el destino o la duración. Es una tarifa única pensada para facilitar el acceso al programa a quienes tienen más dificultades económicas.

Cómo apuntarse

Quienes no estén dados de alta deben presentar la solicitud antes del 10 de julio a través de la Sede Electrónica del Imserso o rellenando el impreso en papel y enviándolo por correo postal a su apartado de correos (número 10.140). También pueden hacerlo quienes necesiten modificar datos personales o de contacto. En cambio, si ya participaste en años anteriores, no tienes que hacer nada. Solo en caso de que quieras cambiar información.

Después, toca esperar a la carta de acreditación en agosto. Ese documento es el que permite acceder a la reserva cuando se abra la venta en septiembre. Sin esa clave, no se puede reservar plaza.

Viajar con mascota

El programa mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados destinos de costa aunque sólo se permite en algunos viajes concretos y el animal no puede superar los 10 kilos de peso, transportín incluido. Además, las plazas son limitadas dentro de cada lote, por lo que no siempre hay disponibilidad. Es un servicio pensado para casos concretos, no generalizado a todo el programa.