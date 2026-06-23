El IMSERSO abre el plazo para apuntarse a los viajes de la temporada 2026/2027: requisitos y cómo solicitarlo

Los viajes del Imserso ya tienen fecha para la que es su nueva temporada y, como suele pasar cada año, el plazo para apuntarse llega antes de lo que muchos esperan. En este caso, se abrió ayer mismo lunes 22 de junio de modo que desde ese día ya se puede presentar la solicitud, y se mantendrá abierto hasta el 10 de julio de 2026.

Es un trámite que conviene no dejar pasar, sobre todo para quienes quieren participar por primera vez. Sin esa acreditación inicial, luego no se puede optar a las plazas, así que es el primer paso obligatorio. Eso sí, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. De hecho, hay una parte de usuarios que no tendrá que presentar ninguna solicitud nueva, aunque sí deberá revisar sus datos para confirmar que sean los correctos.

El IMSERSO abre el plazo para apuntarse a los viajes de la temporada 2026/2027

Aquí es donde suele haber más dudas ya que no todos los pensionistas tienen que rellenar el formulario desde cero. La solicitud está pensada para quienes quieren acceder por primera vez al programa. Es decir, personas que nunca han participado en los viajes del Imserso o que no figuran como acreditadas en el sistema.

En cambio, quienes ya hayan viajado en temporadas anteriores no tienen que volver a solicitarlo. En su caso, el propio Imserso les enviará un documento con los datos que ya tiene registrados. Ese documento se puede dejar tal cual o devolverlo si se quiere cambiar algo. Por ejemplo, si se quieren modificar destinos, añadir acompañante o actualizar algún dato personal. El plazo es como ya hemos comentado desde ayer lunes 22 de junio hasta el 10 de julio.

Cómo se presenta la solicitud

El proceso no es complicado, pero hay que hacerlo bien ya que la solicitud se formaliza con el modelo oficial que aparece en la convocatoria y que incluye una declaración responsable. A partir de ahí, hay varias formas de presentarlo y se puede hacer en registros electrónicos o en oficinas habilitadas, como recoge la normativa del programa.

También existe la opción de enviarlo por correo postal. En ese caso, hay que hacerlo al apartado de correos 10.140, en Madrid. Para quienes viven fuera de España, el trámite se realiza a través de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, esto incluye países como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, entre otros. En todos los casos, lo importante es que la solicitud llegue dentro del plazo. Si se pasa la fecha, ya no entra en el proceso.

Qué pasa después de presentar la solicitud

Una vez que termina el plazo, empieza otra fase que muchas veces pasa desapercibida, pero es clave y es que el Imserso revisa todas las solicitudes y comprueba que se cumplen los requisitos. A partir de ahí, se realiza la baremación, que es básicamente una valoración de cada caso. Aquí no hay diferencias entre quienes ya estaban acreditados y quienes se apuntan por primera vez. Todos pasan por el mismo proceso y esa puntuación es la que se tiene en cuenta después para acceder a las plazas.

Cómo se reparten las plazas

Las plazas no se asignan automáticamente por orden de solicitud. Este es uno de los puntos que más confusión genera. Primero se valoran todas las solicitudes y, en función de esa baremación, se establece quién tiene más opciones de acceder a los viajes. A partir de ahí, se distribuyen las plazas disponibles para la temporada 2026/2027. Esto significa que presentar la solicitud es necesario, pero no garantiza una plaza. Es solo el primer paso.

Qué incluyen los viajes del IMSERSO

El programa permite viajar a distintos destinos dentro de España a precios más bajos de lo habitual. Suelen incluir estancias en zonas de costa, viajes de interior o circuitos culturales, con paquetes cerrados que incorporan alojamiento, manutención y, en muchos casos, transporte. Es una fórmula que lleva años funcionando y que tiene bastante demanda, sobre todo en determinados destinos. Además, no sólo está pensado para facilitar el acceso al turismo a personas mayores, sino también para mantener actividad en el sector turístico en temporada baja.

Detalles que conviene revisar antes de enviarlo

Antes de enviar la solicitud, hay un par de cosas que merece la pena comprobar. Una de ellas es que los datos estén correctos. Parece básico, pero es donde más errores se cometen, sobre todo cuando hay que modificar información anterior. También conviene tener claro qué tipo de viaje interesa más, porque las preferencias que se indiquen pueden influir después en la asignación. Al final, el proceso no es complicado y una vez lo haces por primera vez, ya luego esto todo más automático, pero sí requiere prestar un poco de atención en este primer paso. Y sobre todo, no dejar pasar el plazo que finalizará el viernes 10 de julio.