Se dispara la alarma entre los jubilados: el IMSERSO anuncia cambios drásticos en sus viajes para 2026-27

La temporada 2026-2027 de los viajes del Imserso ya ha comenzado y la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha puesto a disposición de los españoles 879.213 plazas para que puedan disfrutar del Programa de Turismo de cara a la próxima temporada. De todas ellas, 7.447 plazas serán con una tarifa reducida de 50 euros para los beneficiarios de una pensión no contributiva. Consulta en este artículo todas las novedades que llegan este año con la temporada de viajes del Imserso.

El pasado viernes 10 de julio finalizó el plazo de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo en la temporada 2026-2027, que comenzó el pasado 22 de junio. Esta solicitud sirve para obtener la resolución que acredita la condición de persona beneficiaria y con la que después se podrá acceder a las plazas cuando se abra la convocatoria. Como indica el Imserso, a las personas acreditadas que viajaron en temporadas anteriores no será necesario que completen la primera solicitud.

Como especifica la página oficial del Imserso, podrán disfrutar del Programa de Turismo en la temporada 2026-2027 los que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad.

Ser asegurado o beneficiario del sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco años o más de edad.

«Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia», indica la página oficial del Imserso.

Novedades en la 2026-2027 del IMSERSO

De cara a la próxima temporada de viajes del Imserso, el Gobierno ha cambiado la forma en la que podrán acceder miles de beneficiarios de estos viajes. Todo ello después de que el Ejecutivo confirmara que ha eliminado el sistema a través del que muchos ayuntamientos gestionaban directamente los viajes de las personas mayores. A partir de ahora, esto se tendrá que realizar exclusivamente a través de las agencias de viajes que cuentan con autorización, la sede electrónica del Imserso o a través de los canales habilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Este sistema estaba implantado desde 1989 y afectará a 142 ayuntamientos de términos municipales más pequeños que seguían prestando este servicio a los mayores españoles. Se calcula que el año pasado, a través de esta práctica, se gestionaron 4.000 plazas de beneficiarios de los viajes del Imserso. A partir de este año, estos pensionistas tendrán que acudir a las agencias de viajes correspondientes o al Imserso. Según informó el Gobierno, este nuevo modelo eliminará las diferencias territoriales derivadas de los cupos asignados por ayuntamientos y garantizará las mismas oportunidades para todos los beneficiarios. De esta manera, el Gobierno confirmó que este cambio no supondrá una pérdida de accesibilidad para las personas que podrán disfrutar a partir de este otoño del Programa de Turismo del Imserso.