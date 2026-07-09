Nueva ayuda del IMSERSO a los jubilados: 525 euros para los pensionistas que vivan de alquiler en España

El problema de la vivienda en España es algo que afecta, y mucho, a los jóvenes, pero lo cierto es que también afecta cada vez más a los pensionistas. Lo que durante años fue una situación menos habitual, con personas mayores viviendo de alquiler, se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente, y no siempre fácil de sostener con una pensión. Con los precios al alza, hay casos en los que el alquiler se lleva una parte importante de los ingresos mensuales. En ese contexto, el Imserso mantiene una ayuda de 525 euros que va dirigida precisamente a quienes están en esta situación. No es una cantidad que resuelva el problema, pero sí puede aliviar en parte el gasto. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a ella y hay requisitos bastante concretos que conviene tener en cuenta.

No es una ayuda nueva, aunque es ahora cuando está cogiendo más relevancia precisamente por ese cambio en el acceso a la vivienda. Cada vez hay más pensionistas que dependen del alquiler y que tienen más dificultades para asumirlo con ingresos ajustados. Por eso, este tipo de ayudas, aunque puntuales, empiezan a tener más peso en el día a día. Además, está dirigida a un perfil muy concreto, a quienes cobran pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, que suelen ser más bajas. Debemos tener en cuenta además que no se concede de forma automática ni generalizada, y hay condiciones que dejan fuera a parte de los solicitantes. De ahí que antes de contar con esos 525 euros convenga tener claro quién puede pedirlos y en qué casos.

Quién puede cobrar la ayuda de 525 euros del IMSERSO

Esta ayuda no es para todos los pensionistas, sino para un perfil bastante concreto ya que va dirigida sobre todo a quienes cobran una pensión no contributiva, es decir, personas con ingresos más bajos y con menos margen para asumir gastos como el alquiler en un contexto como el actual en el que cada vez hay más mayores viviendo de alquiler. Por eso, aunque la ayuda no sea nueva, tiene más sentido ahora que hace unos años, cuando este tipo de casos no eran tan habituales.

Requisitos para solicitar la ayuda

Para acceder a esta prestación, el Imserso establece una serie de condiciones que deben cumplirse. No basta con vivir de alquiler, sino que hay que acreditar una situación concreta.

No ser propietario de ninguna vivienda y que el piso alquilado sea la residencia habitual.

de ninguna vivienda y que el piso alquilado sea la residencia habitual. Figurar como titular del contrato de alquiler.

Contrato con duración mínima de un año.

Haber residido al menos 180 días en esa vivienda antes de solicitar la ayuda.

Estos requisitos buscan garantizar que la ayuda se destina a situaciones reales de necesidad. No se trata de una ayuda general, sino de una prestación muy concreta para quienes cumplen con ese perfil.

Además, la normativa incluye limitaciones para evitar posibles fraudes. Por ejemplo, no se puede solicitar si existe relación familiar o afectiva con el propietario de la vivienda hasta el tercer grado.

Cómo se solicita y cuándo se cobra

Una vez presentada la solicitud, el Imserso dispone de un plazo de hasta tres meses para resolver si concede o no la ayuda. Este periodo puede variar en función del volumen de solicitudes o de la documentación aportada.

Si la resolución es favorable, el pago se realiza en un único ingreso. Lo habitual es que se abone antes de que termine el año, aunque en algunos casos puede retrasarse hasta los primeros meses del siguiente ejercicio. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que no es una ayuda mensual, sino un pago puntual de 525 euros que se recibe una vez aprobada la solicitud.

Una ayuda cada vez más necesaria

Si se mira lo que ha pasado en el último año, se entiende mejor por qué esta ayuda está cogiendo peso. Hubo alrededor de 27.000 solicitudes y finalmente se concedieron más de 22.000, con un gasto que superó los 11,5 millones de euros. No son cifras pequeñas, y además van en aumento. También se nota por zonas. Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia o la Comunidad Valenciana concentran buena parte de los beneficiarios, algo que encaja bastante con cómo está el mercado del alquiler en esos territorios.

Qué tener en cuenta antes de solicitarla

Antes de iniciar el trámite, es recomendable revisar bien todos los requisitos y asegurarse de que se cumple cada uno de ellos. Un error en la documentación o en los datos puede retrasar o impedir la concesión. También es importante tener claro que esta ayuda puede estar sujeta a cambios o ajustes en función de la normativa o de las decisiones administrativas. Por eso, conviene informarse siempre a través de fuentes oficiales o consultar con los servicios sociales correspondientes.

En definitiva, se trata de una ayuda concreta, con condiciones claras y pensada para un perfil muy específico. No es automática ni universal, pero para quienes pueden acceder a ella, supone un pequeño respiro en un gasto que cada vez pesa más.