Las fotos de Ferran Torres con Jasmine Hafez: su entorno niega una relación y ella no desmiente las imágenes

Las imágenes de Ferran Torres disfrutando de unos días de descanso en Ibiza junto a la italiana Jasmine Hafez han convertido al futbolista en uno de los protagonistas de la crónica social de la semana. Lo que comenzó como unas fotografías compartiendo tiempo en la isla balear ha derivado en un intenso debate sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ambos, alimentado por distintas informaciones aparecidas en las últimas horas.

Desde que salieron a la luz las imágenes, las especulaciones no han dejado de crecer. La presencia de la joven italiana junto al delantero del FC Barcelona ha despertado un enorme interés y varios medios han tratado de reconstruir cómo se conocieron y qué vínculo mantienen actualmente.

La reacción de Jasmine

Según la información difundida en el programa El verano se mueve, el periodista Luis Pliego asegura que Ferran y Jasmine habrían sido presentados por un amigo común. A partir de ese primer contacto, ambos comenzaron a hablar a través de Instagram y la conexión habría sido inmediata. Siempre según esa versión, el futbolista invitó posteriormente a la joven a desplazarse hasta Ibiza, donde él se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones con motivo de la celebración del reciente Mundial de Clubes.

La misma información sostiene que ambos habrían pasado varios días prácticamente inseparables desde su reencuentro en la isla, un detalle que ha reforzado las teorías sobre el posible inicio de una relación sentimental.

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Además, en el espacio de Mediaset se explicó que la reportera Leticia Requejo pudo mantener una conversación con Jasmine Hafez. Según trasladó la periodista, la italiana no habría desmentido las informaciones publicadas hasta el momento y, de hecho, mostró interés por conocer las imágenes difundidas por la revista Lecturas, solicitando incluso que se las hicieran llegar.

Luis Pliego también aportó un episodio relacionado con la expareja de Ferran Torres. De acuerdo con su relato, ambos coincidieron en una discoteca de Ibiza y ella habría intentado acercarse al futbolista para felicitarle por su actuación deportiva. Sin embargo, siempre según esta versión, Ferran le habría dejado claro que ya estaba acompañado, poniendo así fin al intento de conversación.

La versión de Ferran

No obstante, frente a estas informaciones también han aparecido versiones que invitan a la prudencia. El periodista Javi Hoyos aseguró haber hablado con personas del entorno más cercano de Ferran Torres, quienes niegan que exista una relación sentimental entre el futbolista y Jasmine Hafez. Según estas fuentes, ambos coinciden dentro de un mismo grupo de amigos y la presencia de la joven en Ibiza respondería únicamente a ese círculo de amistades compartidas, descartando que exista un romance consolidado.

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Por el momento, ni Ferran Torres ni Jasmine Hafez han realizado declaraciones públicas aclarando cuál es exactamente su vínculo. Ese silencio mantiene abiertas todas las interpretaciones y ha convertido su estancia en Ibiza en uno de los asuntos más comentados del verano.