Tráiler de ‘The Thomas Crown Affair’: el oscarizado Michael B. Jordan es un ladrón de guante blanco adicto al riesgo

Michael B. Jordan está viviendo una etapa profesional repleta de éxitos. Fue el mejor actor en la pasada edición de los Oscar gracias a Los pecadores y este 2026, con su doblaje Intercambiados, logró colocar la película de animación en el ranking histórico de largometrajes más vistos de Netflix. Ahora, tras interpretar a los gemelos Smoke y Stack, el ya veterano intérprete y realizador se dirige a sí mismo en The Thomas Crown Affair, reinventando el remake de la cinta homónima que Pierce Brosnan protagonizó en 1999.

En España, se llamó oficialmente El secreto de Thomas Crown. Aunque de momento, la versión de B. Jordan no tiene todavía traducción oficial en nuestro país. La versión primigenia de 1968, no obstante, llevó por nombre El caso de Thomas Crown. La trama, a priori, vuelve a ser la misma. La del ladrón de arte homónimo que se involucra sentimentalmente con la investigadora de seguros contratada para indagar sobre sus robos de guante blanco. La idea original parte del guion primigenio de Alan R. Trustman, que tuvo a Steve McQueen encarnando por primera vez al atracador. En esta ocasión, la estrella de Black Panther (2018) intentará aportar su propio estilo al personaje, siendo la primera ocasión en la que el rol se enfrenta a un casting racializado.

El elenco, aparte de contar con el protagonismo absoluto del californiano, cierra su reparto secundario con varias estrellas de primer nivel, como Adria Arjona, Kenneth Branagh, Lily Gladstone y Danai Gurira, entre otros.

Tráiler de ‘The Thomas Crown Affair’: acción, elegancia y ambición

Michael B. Jordan lleva más de una década vinculado al proyecto. Las primeras noticias de su participación se remontan a 2016, tras el éxito de Creed. Desde aquel entonces, la idea detrás de la revisión ha ido evolucionando y transformándose, debido a cambios sustanciales de la industria, como la compra de la MGM por parte de Amazon. Es aquí cuando, además de figurar como rostro principal del cartel, B. Jordan se posicionó también detrás de las cámaras para asumir las labores de dirección cuatro años después de debutar en el puesto con Creed III.

El primer adelanto de The Thomas Crown Affair promete otorgarle a la historia un punto más de acción que sus predecesoras, manteniendo la elegancia impecable de un ladrón que podría dar el pego como próximo James Bond. La adicción al riesgo de Crown parece entrar en una espiral adictiva de adrenalina con una persecución sin descanso al estilo del gato y el ratón. En medio de esta tensión, la atracción de por medio con su perseguidora podría traer consecuencias fatales.

La agenda de Michael B. Jordan está repleta de superproducciones

The Thomas Crown Affair se estrenará en cines el 5 de marzo del 2027. Eso sí, donde parece complicarse la agenda profesional del actor al siguiente año. En 2028, Michael B. Jordan protagonizará varias superproducciones. Estará en Soy leyenda 2, la adaptación del videojuego Battlefield y el remake de Miami Vice, que estará dirigido por el responsable de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski.