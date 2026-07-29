Así es Jasmine Hafez, la azafata italiana que ha conquistado el corazón de Ferran Torres

El nombre de Ferran Torres sigue copando titulares. El héroe del Mundial no solo conquistó a los aficionados con su gol decisivo en la final contra Argentina, sino que se convirtió en uno de los solteros de oro de la Selección Española. El joven valenciano, que ha tenido todo un glow up según los expertos, fue relacionado con varias mujeres en su regreso a España, como con Ana Mena -ya que, según algunos colaboradores televisivos, tuvo mucha complicidad con la cantante en la celebración de la Copa del Mundo en Madrid-. Sin embargo, y lejos de la realidad, el futbolista ha sido captado en actitud cómplice con una misteriosa mujer surcando los mares de las Pitiusas.

Así es Jasmine Hafez, la posible nueva ilusión de Ferran

En los últimos días, Ibiza se ha convertido en el destino donde los paparazzis más intrépidos han podido captar los planes de algunos VIP en alta mar. Uno de ellos ha sido Ferran Torres. Aunque en un comienzo todo apuntaba a que había volado hasta la isla balear para pasar unos días junto a algunos compañeros de la Selección Española, entre los que se encuentra también Marcos Llorente.

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Sin embargo, la revista Lecturas ha destapado en su portada que el delantero ha estado muy bien acompañado por Jasmine Hafez, una azafata italiana con la que ha sido fotografiado en actitud cómplice. Según el medio citado, desde hace unos meses que el de Valencia mantiene el contacto con la joven, que es azafata de eventos, además de dedicarse a la gestión hotelera y a la coordinación de servicios de atención al cliente. Según la publicación, Ferran y Jasmine se conocieron hace un tiempo por un amigo en común y, de hecho, fue el propio futbolista el que la habría invitado a pasar unos días en las Pitiusas junto a él y su grupo de amigos.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ya que además Ferran siempre ha tratado de blindar al máximo su vida privada, lo cierto es que las imágenes publicadas por la revista hablan por sí solas.

Así es Jasmine Hafez, la azafata italiana que ha ilusionado a Ferran Torres: “Me apasionan los idiomas extranjeros, especialmente el español” https://t.co/FHFS4Ciqmr — Lecturas (@Lecturas) July 29, 2026

El currículum sentimental de Ferran Torres

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, ha mantenido siempre un perfil discreto en lo que respecta a su vida sentimental. A pesar de ser uno de los futbolistas más conocidos de su generación, el internacional español ha intentado mantener sus relaciones alejadas del foco mediático, aunque algunas de ellas han acaparado titulares por la repercusión pública de sus parejas.

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Su relación más conocida fue con Sira Martínez, hija del exseleccionador nacional Luis Enrique. Ambos comenzaron su noviazgo en 2021 y se convirtieron en una de las parejas más seguidas del panorama deportivo español. Durante su relación compartieron numerosos momentos juntos en redes sociales y se mostraron muy unidos, acompañándose mutuamente en sus respectivas carreras profesionales. Sin embargo, a mediados de 2023 trascendió que habían decidido poner fin a su historia de amor de manera amistosa.

Además de Sira o Jasmine, durante su estancia en Estados Unidos por el Mundial, el futbolista también fue relacionado con Martina Hunter, con la que puso fin a su idilio durante el campeonato y con la que, según Lecturas, coincidió en Ibiza. Sin embargo, y nada más lejos de la realidad, el deportista solo tenía ojos para Jasmine, que se ha convertido en protagonista indiscutible de la actualidad social.