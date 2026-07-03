Una ayuda que se convierte en trampa: el paro de larga duración entre mayores de 52 sube del 35% al 50% pese al subsidio

El Banco de España publicó un informe recientemente sobre los efectos negativos que estaría teniendo en la reinserción laboral el subsidio para mayores de 52 años. Esta es una ayuda vitalicia que la Seguridad Social entrega a las personas que superan esta franja de edad y que han agotado la prestación contributiva por desempleo. Es de carácter vitalicio y su gran particularidad es que cotiza para la jubilación. Consulta todo lo que debes saber sobre este subsidio para mayores de 52 años y su relación con el paro.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue a la deriva, pero mientras que se encamina a las elecciones de 2027, sigue concediéndose sus pequeñas victorias y una de ellas tiene que ver con los cocinados datos del paro de los que volvió a sacar pecho el jueves 2 de julio. La Seguridad Social registró una afiliación récord con 22,2 millones de trabajadores y el descenso hasta los 2,3 millones de parados por primera vez desde el año 2008.

Casi medio millón de estos trabajadores desempleados son beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, que es una ayuda de carácter vitalicio (mientras se cumplan los requisitos) que cotiza para la jubilación. Las bondades de esta ayuda, según informó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, «reducen los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial)».

El Banco de España también se pronunció hace unos días en el Informe Anual 2025 sobre este paro para mayores de 52 años y cómo repercute en la reinserción laboral de estas personas. «Una parte relevante del desincentivo a la reincorporación al empleo que genera el subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años estaría asociada a la sobrecotización que conlleva esta prestación», informó este organismo, que también deja claro que: «Esta evidencia requiere de ciertas cautelas adicionales, ya que los datos que permiten separar el efecto de la sobrecotización del resto de las características del subsidio proceden exclusivamente de las variaciones del SMI independientes del IPREM, así como de los cambios de base de cotización entre el 100 % y el 125 % del SMI».

Así es el paro para mayores de 52 años

«Si tienes 52 años o más y has agotado la prestación o subsidio por desempleo, conoce cuáles son los requisitos que debes cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años». Así define la Seguridad Social esta ayuda para mayores de 52 años, que está disponible para las personas que superen esta edad y hayan agotado las prestaciones por desempleo.

Este subsidio es el único del SEPE que es de carácter vitalicio y, además, su principal ventaja es que cotiza para la jubilación tomando como base de cotización el 125 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. La cuantía será la correspondiente al 80% del IPREM, que a día de hoy equivale a 480 euros mensuales durante toda la vigencia del subsidio. Los requisitos para acceder a esta ayuda para mayores de 52 años son los siguientes: