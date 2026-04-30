A medida que el coste de vida se encarece, especialmente en ámbitos como la vivienda, la alimentación o los suministros, se hacen cada vez más evidentes.

El papel de los mayores como soporte económico para familiares y allegados Así se refleja en el VI Barómetro del Consumidor Sénior. Elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, que señala que el 42 % de los españoles mayores de 55 años ha ayudado económicamente a sus hijos en el último año.

Este respaldo no se limita al núcleo más directo: en conjunto, el 52% de los sénior ha prestado apoyo económico a algún miembro de su familia o de su entorno cercano en los últimos doce meses, lo que confirma que más de la mitad sigue actuando como un colchón financiero esencial en un momento de especial presión sobre las economías domésticas. Así, junto a la ayuda a los hijos, un 9% afirma haber apoyado a otros miembros de la familia. 4% a personas cercanas que no pertenecen al círculo familiar y un 2% incluso a sus propios padres.

Más que una respuesta puntual, el estudio apunta a una función de sostén. “Cada vez más consolidada”, indica Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre. De hecho, el porcentaje de mayores de 55 años que ayuda económicamente a su entorno. Apenas ha variado en los últimos ejercicios, pasando del 53% en 2023 al 51%. En 2024 y al 52% en 2025, tras el máximo registrado en 2022, cuando alcanzó el 63%.

Esta evolución revela que, aunque cambien las circunstancias, la aportación económica de los sénior es una pieza estable dentro del equilibrio familiar. Siendo uno de los principales apoyos silenciosos de muchos hogares. En un contexto en el que el coste de la vida sigue presionando los presupuestos. domésticos y el Banco de España sitúa la inflación general interanual en torno al 3% a finales de 2026; su ayuda resulta decisiva para amortiguar. tensiones económicas y sostener el día a día de varias generaciones”, concluye.

Los sénior de entre 60 y 69 años, los que más apoyan

Por franjas de edad, son los españoles de entre 60 y 69 años quienes con mayor intensidad asumen ese papel. Tanto entre los 60 y 64 años como entre los 65 y 69, el porcentaje de quienes han ayudado a alguien de su entorno asciende al 57%, por encima del 47% registrado entre los 55 y 59. años, y del 51% entre los mayores de 70.

Más allá de los datos, este fenómeno refleja un cambio silencioso en el modelo familiar, donde los flujos de ayuda económica ya no se dirigen únicamente de padres a hijos en etapas tempranas, sino que se prolongan durante décadas.

Se trata, por tanto, del tramo en el que coincide una mayor capacidad de apoyo y una etapa vital en la que todavía persisten muchas responsabilidades familiares.

¿A quién ayudan?

Resulta significativo observar hacia dónde se dirige esa ayuda. El 71 % de los apoyos económicos prestados por los sénior se concentran en personas. Menores de 40 años, precisamente en las etapas en las que suelen confluir. La emancipación, la formación de un hogar o la crianza de los hijos. Pero también es llamativo que un nada desdeñable 32% dirigen sus ayudas a personas que ya están en el segmento entre 41 y 54 años.

Así, la fotografía que deja el VI Barómetro del Consumidor Sénior es clara: los mayores de 55 años están sosteniendo, sobre todo, a las generaciones. Más jóvenes y su ayuda, sostenida en el tiempo, pone de relieve una solidaridad intergeneracional que resulta esencial para la estabilidad de muchos hogares.

Puedes consultar el informe ‘VI Barómetro del Consumidor Sénior’ en: https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1130162.do