¿Recibes el subsidio para mayores de 52 años? Este será el resultado en tu declaración de la Renta

La campaña de la Renta ya está en marcha desde el pasado 8 de abril y, como ocurre cada año, empiezan a repetirse algunas dudas muy concretas entre los contribuyentes. Una de las más habituales tiene que ver con quienes están cobrando el subsidio para mayores de 52 años, una ayuda que, para muchos, es el único ingreso mientras esperan poder jubilarse.

La pregunta es bastante directa: si recibes esta prestación, ¿tienes que hacer la declaración sí o sí? Y, en caso de hacerla, ¿te puede salir a pagar o influye de alguna manera? Lo cierto es que no hay una respuesta única, porque todo depende de la situación personal de cada uno, especialmente de los ingresos totales. Lo que sí conviene tener claro desde el principio es que este subsidio cuenta como renta a efectos fiscales. Es decir, no está al margen de Hacienda, aunque eso no significa automáticamente que obligue a presentar la declaración.

Cuándo estás obligado a presentar la Renta

Para entender cómo encaja este subsidio para mayores de 52 años, primero hay que recordar los límites generales. Con carácter habitual, no tienen obligación de declarar quienes no superan los 22.000 euros anuales si proceden de un sólo pagador. En cambio, si hay más de uno y el segundo supera los 1.500 euros, el límite baja hasta los 15.876 euros.

En este punto es donde muchos se sitúan ya que si bien el subsidio para mayores de 52 años lo paga el SEPE, si además existe cualquier otro ingreso, ya estaríamos hablando de más de un pagador. Ahora bien, la clave está en la cuantía. Esta ayuda equivale al 80% del IPREM, lo que se traduce en unos 480 euros al mes. Si se hace el cálculo anual, la cifra queda bastante por debajo de los mínimos exigidos para declarar. Por eso, en la mayoría de los casos, quien sólo percibe este subsidio no está obligado a presentar la declaración.

Lo que ocurre en la mayoría de situaciones reales

En la práctica, lo más habitual es que los beneficiarios de esta ayuda no tengan que hacer la Renta. No porque el subsidio esté exento, sino porque simplemente no alcanza el nivel de ingresos necesario para que exista esa obligación.

Pero esto cambia en cuanto entra en juego cualquier otro ingreso. Puede ser algo puntual, un pequeño alquiler, un trabajo esporádico o incluso rendimientos de cuentas o inversiones. En ese momento, ya no basta con mirar solo el subsidio, sino el conjunto. Y ahí es donde vienen muchas dudas, porque no siempre se tiene claro cuándo se supera el límite o si ese segundo ingreso obliga realmente a declarar. Por eso, revisar cada caso concreto es fundamental antes de dar por hecho que no hace falta presentar la Renta.

La obligación que no tiene que ver con Hacienda

Aunque muchas personas no estén obligadas a presentar la declaración, hay un trámite que sí deben cumplir todos los beneficiarios de este subsidio: la declaración anual de rentas ante el SEPE, que no es lo mismo que la Renta con Hacienda, pero es igual de importante. Este documento sirve para demostrar que se siguen cumpliendo los requisitos económicos para cobrar la ayuda.

El plazo no es flexible ya que hay que presentarlo dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se cumpla un año desde que se empezó a cobrar el subsidio o desde su última reanudación. Si no se hace a tiempo, el pago se suspende, por lo que es un detalle que a veces se pasa por alto y que puede generar más problemas que la propia declaración de la Renta.

Requisitos para mantener el subsidio para mayores de 52 años

Este subsidio no es automático ni indefinido sin condiciones. Para acceder a él hay que cumplir varios requisitos que se revisan con el tiempo.

Entre los principales, tener 52 años o más, haber agotado la prestación contributiva por desempleo y seguir inscrito como demandante de empleo. Además, es necesario mantener el compromiso de actividad, es decir, continuar en búsqueda activa de trabajo.

En cuanto a los ingresos, no se pueden superar determinados límites, concretamente el 75% del salario mínimo interprofesional. También se exige haber cotizado al menos 15 años, con un mínimo de seis años por desempleo. Cumplir todo esto es lo que permite seguir recibiendo una ayuda que, aunque no es alta, puede mantenerse hasta la edad de jubilación ordinaria.

Entonces, ¿te afecta o no en la Renta?

Si hay que resumirlo, la respuesta sería que depende de cada caso. Cobrar el subsidio para mayores de 52 años no obliga automáticamente a presentar la declaración, pero sí forma parte de los ingresos que Hacienda tiene en cuenta. Si no hay más rentas y no se superan los límites, no habrá obligación. Pero en cuanto aparecen otros ingresos, la situación cambia y conviene revisarla con calma.

Más allá de eso, lo importante es no confundir obligaciones. Puede que no tengas que hacer la Renta, pero sí tienes que cumplir con el SEPE cada año si quieres seguir cobrando el subsidio. Y eso, en la práctica, es lo que realmente marca la diferencia.