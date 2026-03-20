La Ley General de la Seguridad Social lo confirma: el SEPE te va a pagar 4 meses de paro por cada año trabajado pero se queda con los días sobrantes

De entre las ayudas a las que recurrir, o por las que preguntar, cuando te quedas sin trabajo, la prestación contributiva por desempleo es sin duda la más importante y relevante. Tanto por el importe que puede llegar a alcanzar como por el hecho de que mientras se cobra, se mantiene la cotización a la Seguridad Social, algo clave para futuras pensiones o prestaciones. Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a ella sino que se exige un mínimo de tiempo trabajado y cotizado.

La norma que regula su duración no deja lugar a interpretaciones. El artículo 269 de la Ley General de la Seguridad Social establece que el tiempo durante el cual se puede cobrar el paro depende exclusivamente de las cotizaciones acumuladas en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo. Esto significa que no basta con haber trabajado, sino que el número exacto de días cotizados marca la diferencia. Y, aunque a menudo se dice que son 4 meses de paro los que nos tocan por año trabajado, la realidad es algo más técnica y, para algunos, menos favorable de lo que parece.

Cómo se calcula realmente la duración del paro

La ley fija una escala cerrada. No es una fórmula proporcional exacta día a día, sino un sistema por tramos. A cada intervalo de días cotizados le corresponde un periodo concreto de prestación. Así queda distribuido:

De 360 a 539 días cotizados: 120 días de prestación (4 meses).

De 540 a 719 días cotizados: 180 días (6 meses).

De 720 a 899 días cotizados: 240 días (8 meses).

De 900 a 1.079 días cotizados: 300 días (10 meses).

De 1.080 a 1.259 días cotizados: 360 días (12 meses).

De 1.260 a 1.439 días cotizados: 420 días (14 meses).

De 1.440 a 1.619 días cotizados: 480 días (16 meses).

De 1.620 a 1.799 días cotizados: 540 días (18 meses).

De 1.800 a 1.979 días cotizados: 600 días (20 meses).

De 1.980 a 2.159 días cotizados: 660 días (22 meses).

A partir de 2.160 días cotizados: 720 días (24 meses), que es el máximo legal.

Es decir que si ya cotizas un año seguido te pueden tocar 4 meses de paro, pero hemos de tener en cuenta que el sistema no funciona con exactitud matemática, sino con bloques cerrados.

Qué ocurre con los días que sobran

Aquí surge la duda habitual. Si una persona ha trabajado, por ejemplo, hemos cotizado 700 días, por lo que entramos en el segundo tramo, por lo que tiene 8 meses de pero. Sin embargo los días que le sobran al entrar de sobras en el segundo tramo, se pierden y no se guardan.

Y es que la normativa es clara en este sentido. Para reconocer un nuevo derecho a prestación sólo se tienen en cuenta cotizaciones que no hayan sido utilizadas anteriormente. Es decir, una vez que se emplean los días acumulados para generar el derecho actual, los que queden dentro del mismo tramo no se reservan para el futuro.

El propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lo explica en su apartado de preguntas frecuentes: si se han cotizado 420 días, el derecho es exactamente el mismo que si se hubieran cotizado 360 o 539 dentro de ese tramo. Los días adicionales no se almacenan para una próxima prestación.

Por qué no se guardan las cotizaciones excedentes

El motivo es estructural. El sistema de desempleo contributivo no opera como una cuenta individual donde cada día trabajado se va acumulando hasta alcanzar un determinado saldo. Funciona con un esquema de tramos cerrados que buscan simplificar el cálculo y fijar límites máximos. Además, la ley establece un techo claro: dos años de prestación como máximo, incluso aunque se hayan cotizado más de 2.160 días en los seis años anteriores. Una vez alcanzado ese límite, no existe posibilidad de ampliar el tiempo de cobro dentro de la misma prestación.

Esto también explica por qué no se pueden arrastrar días. Si el sistema permitiera conservar excedentes de cada tramo, en la práctica se estaría alterando la estructura legal prevista y generando un cómputo distinto al establecido por la norma.

Un ejemplo práctico para entenderlo mejor

Imaginemos tres trabajadores que pierden su empleo:

El primero ha cotizado 360 días.

El segundo ha cotizado 420 días.

El tercero ha cotizado 539 días.

Los tres reciben exactamente 120 días de prestación. Aunque el segundo haya trabajado dos meses más que el primero, y el tercero casi seis meses más, la duración del paro es idéntica para todos porque están dentro del mismo tramo. Sólo cuando se alcanzan 540 días cotizados se accede al siguiente escalón, que amplía el derecho a 180 días de prestación. Este funcionamiento puede generar sensación de pérdida en quienes se quedan a pocos días del siguiente nivel. Pero la ley no contempla excepciones ni redondeos.

Qué tener en cuenta antes de solicitar el paro

Conviene revisar siempre la vida laboral y comprobar el número exacto de días cotizados antes de iniciar el trámite. En algunos casos, puede resultar relevante verificar si existen cotizaciones no computadas correctamente o periodos que aún no figuran en el sistema. También es importante recordar que sólo se tienen en cuenta las cotizaciones por desempleo dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo. Si han pasado más de seis años desde determinadas cotizaciones sin haber generado derecho a prestación, esas podrían quedar fuera del cálculo.