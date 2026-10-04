Un funcionario experto de la Seguridad Social lo confirma: en 2027 cambia la norma y se necesitarán «37 años de cotización» para cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión

El año 2027 marcará un nuevo punto de inflexión para los pensionistas. La reforma del sistema de pensiones iniciada en 2013 completará entonces su periodo de transición y comenzarán a aplicarse nuevas condiciones que tendrán efectos tanto sobre la edad ordinaria de jubilación como sobre el importe de las prestaciones.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones, ha explicado algunas de las principales novedades que comenzarán a aplicarse a partir del próximo año. Entre ellas se encuentra el aumento de los años de cotización necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora, así como el nuevo sistema para calcular la pensión.

Cambios en la jubilación en 2027

Uno de los principales cambios afectará a la edad ordinaria de jubilación. Desde 2027 habrá dos escenarios diferentes: podrán jubilarse a los 65 años los trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y seis meses. En caso de no alcanzar ese periodo de cotización, la edad ordinaria de jubilación se situará en los 67 años.

También habrá cambios en el periodo de cotización necesario para cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión. Hasta 2026, el requisito se sitúa en 36 años y seis meses cotizados, pero a partir de 2027 serán necesarios 37 años completos para alcanzar el porcentaje máximo.

Muñoz Cuenca pone como ejemplo el caso de un trabajador que se jubile en 2027 con exactamente 37 años cotizados, que podría recibir el 100% de la base reguladora. En cambio, otro trabajador que acumule 36 años y ocho meses no alcanzaría ese porcentaje máximo y, siguiendo el ejemplo planteado, cobraría el 99,28%.

Cálculo de la pensión

Otro de los cambios previstos afectará al cálculo de la base reguladora. Durante 2027 coexistirán dos métodos diferentes. Por un lado, continuará la fórmula tradicional, que toma como referencia los últimos 300 meses de cotización, equivalentes a 25 años. Por otro, empezará a aplicarse la nueva fórmula, que amplía el periodo utilizado para realizar el cálculo.

Para quienes se jubilen en 2027, el nuevo cálculo tomará como referencia los 308 meses anteriores al mes previo al hecho causante. Dentro de ese periodo se seleccionarán las 304 bases de cotización más elevadas y se procederá a sumarlas. La cantidad obtenida se dividirá posteriormente entre 354,67, el divisor fijado para el próximo ejercicio.

El cambio se desarrollará progresivamente durante los próximos años. En 2028, por ejemplo, se tendrán en cuenta las 306 bases más altas correspondientes a un periodo de 312 meses, utilizando un divisor de 357. En 2029 se seleccionarán las 308 bases más elevadas dentro de los 316 meses anteriores. El proceso continuará de forma gradual hasta 2037. Ese año se escogerán las 324 bases de cotización más altas dentro de un periodo de 348 meses. En la práctica, esto supondrá revisar los últimos 29 años de cotización para seleccionar los 27 años que resulten más favorables para el trabajador.

Cabe señalar que la reforma incluye una garantía durante el periodo de transición. Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2040, la Seguridad Social tendrá que aplicar al futuro pensionista el cálculo que resulte más favorable.

Cuantía

Desde 2025, el importe máximo de las pensiones se actualiza aplicando la revalorización general vinculada al IPC y añadiendo cada año 0,115 puntos porcentuales. Este mecanismo está previsto que se mantenga hasta 2050. Por tanto, si la inflación media utilizada para determinar la subida de las pensiones en 2027 se sitúa finalmente en torno al 3,6%, la pensión máxima experimentaría un incremento aproximado del 3,715%, resultado de sumar los 0,115 puntos porcentuales adicionales a la subida general. Sin embargo, el porcentaje definitivo no podrá conocerse hasta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato correspondiente al IPC de noviembre.

En el caso de las pensiones mínimas, el sistema de actualización es distinto. La reforma aprobada en 2023 fijó una serie de incrementos adicionales hasta 2027 con el objetivo de aumentar de manera progresiva estas prestaciones y aproximarlas a los umbrales de pobreza.

La normativa establece que, a partir del próximo año, la pensión mínima contributiva de jubilación para una persona de 65 años o más que tenga cónyuge a cargo, después de aplicar la revalorización general, no podrá situarse por debajo del umbral de pobreza establecido para un hogar compuesto por dos adultos.

En 2026, la pensión mínima de jubilación para las personas de 65 años o más con cónyuge a cargo se sitúa en 17.592,40 euros al año. Para los titulares que no tienen cónyuge, la cuantía es de 13.106,80 euros anuales, mientras que quienes tienen cónyuge no a cargo reciben 12.441,80 euros al año.

Jubilación anticipada

En 2027, será posible acceder a la jubilación anticipada a los 65 años cuando no se hayan alcanzado los 38 años y seis meses de cotización, mientras que quienes sí tengan una carrera laboral más larga podrán hacerlo desde los 63 años.

Asimismo, para solicitar la jubilación anticipada voluntaria será necesario acreditar al menos 35 años cotizados a lo largo de la vida laboral. Además, el trabajador deberá haber estado dado de alta en la Seguridad Social durante un mínimo de dos años dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que solicite la prestación.