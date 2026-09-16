Fundación Mapfre reconoce el compromiso y la solidaridad en la nueva edición de los Premios Sociales

Reconocer el compromiso, la generosidad y la solidaridad es el objetivo de la nueva edición de los Premios Sociales de Fundación Mapfre, que premian a las personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social.

La dotación global de los premios es de 160.000 euros y su entrega se realizará el jueves, 8 de octubre, en un acto que se celebrará en el Casino de Madrid.

En la edición de este año se han recibido un total de 953 candidaturas, procedentes de varios países; y de todas ellas, han resultado premiadas las siguientes:

Teresa Perales, Premio A Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez

El jurado ha distinguido a Teresa Perales (Zaragoza, 1975) por una trayectoria marcada por la excelencia deportiva, la capacidad de superación y su contribución con la sociedad y la igualdad de oportunidades.

Tras perder la movilidad en las piernas a los 19 años a causa de una neuropatía, encontró en la natación una nueva vocación que la ha convertido en una de las deportistas paralímpicas más laureadas. Ha participado en siete Juegos Paralímpicos, en los que ha conseguido 28 medallas, además de sumar 23 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada y 49 en el Campeonato Europeo de Natación Paralímpica. Actualmente prepara su participación en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028.

Teresa ha ocupado puestos públicos como diputada en las Cortes de Aragón, directora general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón o asesora del Ayuntamiento de Zaragoza, además de formar parte del Consejo de Atletas y de la Comisión de Juegos Paralímpicos del Comité Paralímpico Internacional. Asimismo, colabora con entidades como la Fundación Princesa de Girona y la Fundación Telefónica en proyectos de inclusión, voluntariado y empleabilidad.

Conferenciante y autora de varios libros en los que narra su experiencia personal, es un ejemplo de resiliencia y del poder transformador del deporte. A su palmarés deportivo se suman otros reconocimientos con galardones como el Premio Princesa de Asturias de los Deportes o las Medallas al Mérito Deportivo en sus categorías de Gran Cruz, Oro y Bronce.

Ayúdame3D, Premio al Mejor Proyecto por su Impacto Social

Ayúdame3D ha desarrollado un programa que utiliza la impresión 3D para diseñar y entregar gratuitamente productos de apoyo personalizados que mejoran la autonomía y la calidad de vida de personas con discapacidad física. La iniciativa facilita el acceso a prótesis y otros dispositivos personalizados para personas que, en muchos casos, no pueden disponer de este tipo de soluciones por falta de recursos especializados o por su elevado coste.

Entre sus desarrollos destacan las Tresédis, prótesis para personas con amputaciones de miembros superiores. Además de colaborar con hospitales y centros educativos, el proyecto cuenta con una red internacional de laboratorios locales, los llamados 3DLabs, con los que son capaces de adaptar cada producto a las necesidades de cada comunidad y ampliar el impacto geográfico.

La organización ha llegado a más de 70 países, como Tanzania, México o Kenia, ha entregado 747 prótesis y ha creado 28 nuevos diseños propios desde 2023. Solo el año pasado, Ayúdame3D distribuyó 330 dispositivos en todo el mundo.

Ayúdame3D surgió tras un viaje de su fundador, Guillermo Gauna-Vivas, a un orfanato de Kenia en 2017, donde entregó las primeras prótesis a cinco personas amputadas. Desde entonces la organización ha ido creciendo y acumulando distinciones como el Premio Princesa de Girona Social, el Premio Discapnet de Fundación ONCE, Ciudadano Europeo del Parlamento Europeo o el Premio Talento Joven de la Comunidad de Madrid.

AESLEME, Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social

La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) lleva más de 35 años trabajando para prevenir las lesiones graves derivadas de los siniestros viales mediante programas de sensibilización y dando apoyo a las víctimas a través de la inclusión social.

La entidad nació en 1990 por iniciativa de los doctores Juan García Reneses, responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y Rafael Herruzo Cabrera, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid, tras constatar el gran incremento de lesiones medulares por accidentes de tráfico, sobre todo entre los más jóvenes. Desde entonces ha transformado la experiencia de las víctimas en una herramienta de concienciación.

Desde su fundación ha beneficiado a más de cinco millones de personas, ha impartido más de 200.000 conferencias y ha formado a más de 200 de personas con lesión medular como especialistas en educación vial. Su labor también incluye atención psicológica, sanitaria, jurídica a los afectados y programas de inserción laboral para personas con discapacidad. AESLEME ha obtenido la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, la Medalla al Mérito de la Guardia Civil o los Premios Ponle Freno.

Cortijo Guadiana, Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario

Cortijo Guadiana, la finca olivarera perteneciente al grupo Castillo de Canena ubicada entre las sierras de Cazorla y Mágina (Jaén), ha desarrollado un sistema de producción de aceite de oliva virgen extra premium que combina agricultura regenerativa, innovación y conservación del entorno. Su apuesta por la sostenibilidad demuestra que es posible mejorar la competitividad del sector al tiempo que se protegen los recursos naturales y la biodiversidad.

Desde 2005, Cortijo Guadiana impulsa una estrategia basada en la recuperación del terreno, el uso eficiente del agua, la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de energías renovables con soluciones que reducen el impacto ambiental y aumentan la resiliencia del olivar frente al cambio climático. Entre sus prácticas se incluyen la integración de la ganadería y la apicultura para favorecer el equilibrio natural del ecosistema o la instalación de la mayor planta fotovoltaica flotante sobre una balsa de riego en Andalucía.

Cortijo Guadiana es la primera explotación olivarera certificada por AENOR en Agricultura Regenerativa y cuenta además con reconocimientos como DNV-GL, CAAE, Demeter y Land to Market, que avalan su compromiso con la regeneración de los suelos, la trazabilidad y la mejora continua de sus procesos.