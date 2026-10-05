Nueva edición de los Premios Endesa Educa: reconocer proyectos educativos de transición energética y sostenibilidad

A lo largo de sus diez ediciones anteriores, los Premios Endesa Educa han recibido 1.553 proyectos y han evaluado la participación de 49.737 alumnos de centros educativos de toda España, consolidándose como un espacio de reconocimiento a las iniciativas que, desde las aulas, promueven nuevas formas de entender la relación con la energía y el entorno.

En la X edición, se presentaron 225 proyectos de 337 centros educativos, y participaron 422 profesores y 6.917 alumnos. Andalucía fue la comunidad con mayor número de alumnos participantes, con 1.289, seguida de Madrid, con 959, Castilla y León, con 835, Aragón, con 803, y la Comunidad Valenciana, con 621.

Y desde la primera edición, Madrid encabeza la participación histórica, con 7.757 alumnos evaluados, seguida de Andalucía, con 7.283, y la Comunidad Valenciana, con 7.227.

Los Premios Endesa Educa son parte de Endesa Educa, el programa educativo de Fundación Endesa que cuenta con más de 25 años de trayectoria y que durante el curso 2026-2027 prevé alcanzar a 73.400 alumnos a través de sus diferentes iniciativas.

El programa está dirigido a estudiantes de todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, con contenidos adaptados a las diferentes edades y vinculados al currículo.

Una de las principales líneas de actuación de Endesa Educa son sus talleres itinerantes, actividades presenciales y gratuitas que llevan la educación energética directamente a los centros escolares. Las propuestas, ajustadas a cada etapa educativa, permiten a los alumnos acercarse a conceptos relacionados con la electricidad, las fuentes de energía, la eficiencia energética y el consumo responsable a través de dinámicas participativas.

Además, los centros pueden realizar visitas educativas a instalaciones de energías renovables de Endesa, donde los estudiantes pueden conocer de primera mano cómo se genera la electricidad a partir de fuentes renovables y comprender su funcionamiento y su papel en la transición energética.

A estas iniciativas se suma Endesa Educa Digital, una plataforma online que ofrece recursos gratuitos, interactivos y de fácil acceso para aprender sobre el mundo de la energía y su uso responsable. Dirigida a alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria de colegios de toda España, la plataforma facilita un aprendizaje práctico, accesible y divertido, sin limitaciones geográficas, acercando la transición energética a las aulas a través de contenidos innovadores y actividades dinámicas.

Con esta oferta educativa, Fundación Endesa consolida Endesa Educa como uno de sus principales proyectos educativos, ofreciendo a los centros escolares herramientas y experiencias para acercar la energía y la sostenibilidad a las nuevas generaciones y contribuir a que los estudiantes sean protagonistas de los cambios necesarios para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.