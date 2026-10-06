La AEMET avisa del tiempo que llega a España: lluvias y tormentas se extienden y nueve comunidades están en alerta

España afronta otra jornada marcada por la lluvia y las tormentas. La AEMET mantiene los avisos meteorológicos en nueve comunidades autónomas ante una situación de inestabilidad que afecta a buena parte de la península. Este martes, los chubascos pueden aparecer en numerosos puntos y ganar intensidad durante la tarde, mientras las temperaturas máximas bajarán en gran parte del territorio. El episodio dejará además un ambiente más fresco para estas fechas.

La DANA mantiene la inestabilidad

La situación meteorológica continúa condicionada por una DANA situada al noroeste de la península, que favorece la formación de nubosidad y precipitaciones. Según la AEMET, los cielos estarán nubosos o cubiertos en amplias zonas y se esperan lluvias acompañadas de tormentas en buena parte del territorio. Durante las primeras horas pueden producirse chubascos fuertes, con posibilidad de granizo en zonas del oeste de la Meseta Norte, el sur de Galicia y el entorno del Sistema Central.

La situación tenderá a complicarse especialmente durante la tarde. Los chubascos y tormentas podrán intensificarse en diferentes puntos de la península y alcanzar carácter fuerte o muy fuerte en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el entorno del Sistema Central y los Pirineos. En algunas de estas zonas podrían registrarse acumulados importantes, por lo que la AEMET mantiene la vigilancia sobre la evolución de las precipitaciones.

Nueve comunidades, bajo aviso

Los avisos afectan este martes a Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Aragón y Cataluña. Aragón y Cataluña cuentan con zonas en nivel naranja por lluvias, mientras que en el resto predominan los avisos amarillos por precipitaciones y tormentas. En Cataluña, además, el riesgo es especialmente relevante en determinadas áreas del noreste, donde pueden registrarse intensidades fuertes y tormentas con granizo.

En Girona, por ejemplo, la AEMET contempla un aviso por lluvias que pueden alcanzar 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas con posibilidad de granizo durante la tarde. La situación se suma a los episodios de precipitaciones intensas registrados en Cataluña durante los últimos días, aunque la evolución de los avisos puede cambiar a lo largo de la jornada.

Bajada de las temperaturas

El otro aspecto que hay que destacar es la bajada de las temperaturas. Las máximas bajarán en buena parte de la península y también en Canarias, con descensos más acusados en puntos de Andalucía, la Meseta Sur y las Rías Baixas. En cambio, el área mediterránea tendrá temperaturas más contenidas, con pocos cambios e incluso algunos ascensos en determinados puntos. En general, gran parte del país quedará por debajo de los 30 grados.

En Madrid, la jornada estará marcada por los cielos cubiertos y la lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% según la predicción de AEMET. La capital se moverá entre los 14 y 21 grados, mientras que la lluvia podrá mantenerse durante buena parte del día.