Nubes cubren el cielo en gran parte de la provincia y para la segunda mitad del día se prevén lluvias débiles y chubascos dispersos. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero descenso en el interior, mientras que el viento será flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y posible lluvia por la tarde

Con un cielo que se despereza lento y una probabilidad de lluvia que invita a estar preparado, el tiempo en Bilbao se presenta especialmente interesante este día. La mañana comienza con temperaturas frescas, alcanzando los 17 grados, mientras el viento sopla del sur a 15 km/h, creando una sensación térmica que puede llegar a ser un poco más baja. A medida que avanza la jornada, el ambiente se irá llenando de nubes, una señal de que se avecinan lluvias a partir de la tarde, cuando las temperaturas podrán alcanzar los agradables 28 grados.

Ya por la tarde, el cielo se convertirá en una mantención de grises y la humedad se sentirá densa creando un ambiente algo pesado. Con el riesgo de chubascos intensos por la noche, es recomendable tener un paraguas a mano si se planea disfrutar del aire libre. La jornada culminará con una puesta de sol que tendrá lugar a las 19:43, iluminando un cielo que promete ser más dramático que iluminado, mientras el viento mantendrá su constante presencia.

Nubes grises y chaparrones intensos en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta entre nubes grises y un aire fresco que prefigura la llegada de un tiempo inestable. A medida que avanzan las horas, el cielo irá oscureciendo y las primeras lluvias se dejarán sentir, dando paso a una tarde de chaparrones intensos y viento fuerte que alterará la jornada.

Mientras la mañana ofrece temperaturas templadas en torno a los 18 grados, la tarde traerá consigo un brusco descenso que hará que la sensación térmica se sienta más fría, con máximas que rozarán los 28 grados antes de caer. Con una probabilidad de lluvia del 100% por la tarde-noche y ráfagas de viento que alcanzarán los 40 km/h, es mejor no olvidar el paraguas si se planea salir.

Guecho: condiciones húmedas y lluvias a la vista

En Guecho, esta jornada comienza con un ambiente pesado, donde la humedad se siente intensa y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 35% durante la mañana. Los cielos estarán mayormente cubiertos, con temperaturas que rondan los 19°C y ráfagas de viento que alcanzan hasta 10 km/h. A medida que avanza el día, las posibilidades de lluvia aumentan al 100% en la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar paraguas si se tiene planeado salir.

En la tarde, el cielo permanecerá cubierto y la temperatura alcanzará su máximo de 26°C. Con un ambiente muy húmedo, la sensación térmica se igualará a la temperatura máxima. Con el sol saliendo a las 08:15 y poniéndose a las 19:44, disfrutaremos de más de once horas de luz, aunque vendrán acompañadas de la amenaza de lluvias.

Santurce: nubosidad matutina y lluvia por la tarde

El tiempo presenta un inicio de jornada con cielos mayormente nublados y una temperatura fresca que se irá elevando a medida que avance el día. La probabilidad de lluvia es alta por la tarde, especialmente al caer la noche, aunque el viento será leve, ofreciendo una sensación de estabilidad.

Este panorama se convierte en una oportunidad perfecta para disfrutar de un tranquilo paseo por el vecindario o realizar actividades diarias con calma. A pesar de la lluvia esperada, las temperaturas agradables acompañarán la jornada, invitando a salir y disfrutar del ambiente.

Cielo cubierto y posibilidad de lluvias en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo completamente cubierto y temperaturas alrededor de los 15 grados, lo que crea un ambiente fresco y húmedo. Con una ligera brisa del sur que sopla a unos 15 km/h, es recomendable tener a mano un paraguas, ya que hay posibilidad de lluvia en cualquier momento.

A medida que avance el día, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia aumentará y las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados por la tarde. Para quienes planean salir, será ideal vestir ropa cómoda y una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría sentirse más fresca al caer la noche.