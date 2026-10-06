Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones tras la victoria contra Croacia

España logró una victoria crucial ante Croacia (1-2) que le ha servido para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los de Luis de la Fuente sudaron la gota gorda en Split en un partido que empezaron a contracorriente con el gol rival y que terminó con Mikel Merino saliendo al rescate para sumar doce puntos de doce posibles y estar matemáticamente en la próxima ronda.

El objetivo este martes era sumar los puntos necesarios para, no solo mantener el liderato e invicto, sino pasar a cuartos en un grupo complicado con Croacia, Inglaterra y República Checa. Aunque los británicos hicieron los deberes ante los checos (3-0), la Roja se mantiene primera con tres puntos más que los Three Lions, seis más que Croacia y doce más que los colistas.

Ahora el objetivo de España es mantener el primer puesto en el parón de noviembre, donde jugará las dos últimas jornadas de la fase de grupos. Primero tendrá que viajar a República Checa y luego recibirá a Inglaterra en nuestro país para cerrar una fase perfecta. Hasta entonces, los de Luis de la Fuente sonríen después de una jornada que se complicó, pero que volvió a salir de cara para la Roja.

El partido de España terminó 1-2, en el que Perisic abrió el marcador, pero luego apareció Mikel Merino con un doblete en la segunda parte con golazo incluido para culminar una remontada en un escenario muy complicado. Los croatas aún mantienen la esperanza después de haber mejorado su imagen y buscarán presionar a los ingleses en la lucha por la otra plaza para avanzar a cuartos.

Así queda la clasificación del grupo de España en la Liga de las Naciones

España – 12 puntos Inglaterra – 9 puntos Croacia – 6 puntos República Checa – 0 puntos

Resultados de la 4.ª jornada del grupo 3 de la Liga de las Naciones