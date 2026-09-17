La AEMET activa el aviso rojo por lluvias devastadoras en Murcia y avisa: se esperan 60 litros por metro cuadrado en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) eleva la alerta por lluvia de naranja a roja en la Región de Murcia. El Campo de Cartagena y Mazarrón han sido las localidades más afectadas por el temporal que ha provocado una gran tromba de agua registrada esta mañana. La AEMET avisa de que se esperan lluvias que alcancen los 60 litros por metro cuadrado en una hora, creando así un aviso de «peligro extraordinario» que se mantendrá hasta las 12:00.

Las precipitaciones en Cartagena han superado los 70 litros por metro cuadrado en una hora, lo que ha reflejado grandes acumulaciones de agua en distintos puntos de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena. Las fuerzas de seguridad locales han recomendado evitar circular por Ciudad Jardín, Ramón y Cajal y Ronda Ciudad de La Unión, debido a una tromba en la zona de Víctor Beltrí.

Situación de Murcia por las lluvias

Permanece cerrado al tráfico el Camino del Sifón, en el tramo entre Santa Ana, El Bohío y Las Tejeras. Los servicios de emergencias han insistido en evitar desplazamientos innecesarios durante las próximas horas y seguir la información que la AEMET actualice.

Las precipitaciones y el mal estado ambiental han provocado la suspensión de las clases y actividades hasta las 15:00 en los centros educativos de Cartagena y otros municipios del litoral. Esta medida también ha afectado a centros sociales, centros de día y centros de atención temprana.

El Ayuntamiento ha decidido suspender la agenda de actividades culturales, sociales y deportivas del municipio. La alcaldesa de Cartagena se encuentra coordinando el dispositivo de seguridad ante el aviso rojo por lluvias y tormentas y mantendrán el aviso activo hasta las 20:00.