Antena 3

Bustamante sorprende en ‘El Hormiguero’ sobre su economía más allá de la música: «Podría vivir sólo de eso»

El cantante ha presentado 'El Zorro', el musical que protagonizará en el Teatro La Latina de Madrid

David Bustamante en 'El Hormiguero' (Atresmedia).
David Bustamante en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

David Bustamante ha sido el invitado a El Hormiguero este miércoles 7 de octubre. El cantante cántabro ha vuelto al plató de Pablo Motos en Antena 3 para hablar de El Zorro, el musical que protagonizará en el Teatro La Latina de Madrid a partir del 25 de noviembre. Lo compaginará con su gira actual, que se alargará hasta finales de octubre.

En un principio, Bustamante ha querido rendir homenaje a los actores de musicales: «Me parecen los artistas más completos, más dedicados e incluso a veces están infravalorados, pero bailan, cantan e interpretan. Aman su profesión y gracias porque es una profesión muy querida por el público».

Los perfumes de Bustamante

El cantante, participante la primera edición de Operación Triunfo, tiene un gran éxito comercial gracias a los 14 perfumes que llevan su imagen y que son un éxito absoluto.»En mi casa están en el baño, pero me estoy haciendo una casa y he hecho una hornacina, como un empotrado con luz LED y que estén bien iluminados. Hay quien pone los Grammy; yo, como no tengo, pongo mis perfumes».

El cantante ha reconocido ante Pablo Moto el éxito de sus fragancias y lo que le aportan a nivel económico: «Se siguen vendiendo 1 cada 15 segundos, no es broma, es gracias a la gente y tiene un precio asequible. Podría vivir solo de eso, pero eso no quiere decir que sea mi mayor fuente de ingresos; llevo muchos años trabajando. Con los perfumes estaría todo pagado, la luz y atreviéndome a dejarla encendida alguna noche».

Hay jóvenes que no conocen a Bustamante

Como artista generacional, Bustamante ha admitido que hay gente muy joven que no le conoce: «Ya me empieza a pasar; como llevo tantos años, llegan nuevas generaciones que no tienen ni idea de quién soy. Luego hay chicos de otras generaciones que veo en los conciertos y que se saben todos los temas; no sé si me conocen por la velada o por qué, pero me escuchan y se quedan».

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