Bustamante sorprende en ‘El Hormiguero’ sobre su economía más allá de la música: «Podría vivir sólo de eso»

David Bustamante ha sido el invitado a El Hormiguero este miércoles 7 de octubre. El cantante cántabro ha vuelto al plató de Pablo Motos en Antena 3 para hablar de El Zorro, el musical que protagonizará en el Teatro La Latina de Madrid a partir del 25 de noviembre. Lo compaginará con su gira actual, que se alargará hasta finales de octubre.

En un principio, Bustamante ha querido rendir homenaje a los actores de musicales: «Me parecen los artistas más completos, más dedicados e incluso a veces están infravalorados, pero bailan, cantan e interpretan. Aman su profesión y gracias porque es una profesión muy querida por el público».

Los perfumes de Bustamante

El cantante, participante la primera edición de Operación Triunfo, tiene un gran éxito comercial gracias a los 14 perfumes que llevan su imagen y que son un éxito absoluto.»En mi casa están en el baño, pero me estoy haciendo una casa y he hecho una hornacina, como un empotrado con luz LED y que estén bien iluminados. Hay quien pone los Grammy; yo, como no tengo, pongo mis perfumes».

El cantante ha reconocido ante Pablo Moto el éxito de sus fragancias y lo que le aportan a nivel económico: «Se siguen vendiendo 1 cada 15 segundos, no es broma, es gracias a la gente y tiene un precio asequible. Podría vivir solo de eso, pero eso no quiere decir que sea mi mayor fuente de ingresos; llevo muchos años trabajando. Con los perfumes estaría todo pagado, la luz y atreviéndome a dejarla encendida alguna noche».

Hay jóvenes que no conocen a Bustamante

Como artista generacional, Bustamante ha admitido que hay gente muy joven que no le conoce: «Ya me empieza a pasar; como llevo tantos años, llegan nuevas generaciones que no tienen ni idea de quién soy. Luego hay chicos de otras generaciones que veo en los conciertos y que se saben todos los temas; no sé si me conocen por la velada o por qué, pero me escuchan y se quedan».