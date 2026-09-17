Hallan muerto al conductor que quedó atrapado por el agua en Olivella (Barcelona)

Un hombre ha muerto en Olivella (Barcelona) tras quedar atrapado en su vehículo durante la tromba de agua que sorprendió al municipio en la noche de este miércoles. Los Bomberos de la Generalitat han informado de que han recuperado el cuerpo sin vida esta madrugada.

«En Olivella (Garraf), hemos localizado el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo arrastrado por la riera, en una zona accesible», ha indicado el cuerpo de Bomberos en un mensaje difundido en redes sociales.

Al hilo, ha precisado que el cadáver ya ha sido recuperado, mientras que los Mossos d’Esquadra han podido confirmar que se trataba del conductor del automóvil en cuestión.

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d’un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible. Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l’home era el conductor del vehicle. https://t.co/SlEBaKBzMS — Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

La información ha llegado después de que el subdirector de prevención de Protección Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, informara de la búsqueda de una persona arrastrada por el agua al pasar por una riera la misma localidad, en una noche en la que el servicio ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de varias comarcas.

Inundaciones en Barcelona

Las fuertes lluvias han provocado en las últimas horas inundaciones, cortes de carreteras y múltiples incidencias en el transporte en el área de Barcelona, donde varios vuelos han sido cancelados y se han producido afectaciones en el servicio de Rodalies.

En la ciudad de Barcelona, en aviso rojo por lluvias, uno de los barrios que más incidencias ha registrado es Horta, donde el aguacero ha anegado algunas calles, dificultando la circulación por carretera.

Las lluvias han obligado también a cortar al tráfico la Ronda de Dalt a la altura de la salida 2 (Llobregat) y la salida 3 (Besós) por acumulación de agua en la vía, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Asimismo, los chubascos han provocado problemas en varias estaciones de Metro y en Rodalies: la circulación en la línea R4 ha quedado interrumpida entre las estaciones de Fabra y Puig y Montcada Bifurcación, y en la R2, la R3 y el resto de la R4, así como en los servicios de media distancia, los trenes han circulado con demoras superiores a los 20 minutos de media, según Renfe.

Adif ya ha advertido de que, debido a las fuertes lluvias, el servicio ferroviario puede verse afectado este jueves en las comarcas del Barcelonés y El Maresme, en la provincia de Barcelona.

También el Aeropuerto de Barcelona se ha visto alterado por las tormentas, que han causado retrasos y han obligado a cancelar algunos vuelos. «La meteorología muy adversa en el área del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat provoca regulaciones por seguridad», ha explicado Enaire.

Protección Civil envió por la noche mensajes ES-Alert a los teléfonos móviles del Barcelonés, El Maresme, el Bajo Llobregat, el Garraf, el Alto y Bajo Penedés y el Vallés Occidental por lluvias torrenciales en las próximas horas.

En total, los Bomberos de la Generalitat han recibido en las últimas horas cerca de 200 avisos por problemas derivados de las lluvias, principalmente por acumulaciones de agua en edificios y en la vía pública que dificultan la circulación.