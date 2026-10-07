Gritos, insultos y peleas entre diputados obligan a suspender el pleno del Parlamento de Armenia

Los diputados del Gobierno y de la oposición protagonizaron dos trifulcas en el Parlamento de Armenia, entre gritos, insultos y golpes sobre los escritorios. El presidente de la Asamblea Nacional, Ruben Rubinyan, suspendió la sesión dos veces. La discusión continuó incluso en un pasillo contiguo al hemiciclo.

El enfrentamiento comenzó cuando Rubinyan apagó el micrófono al opositor Edgar Ghazaryan, de Armenia Fuerte, que lo había acusado de malgastar fondos públicos y de irregularidades durante su gestión. También cuestionó que la elección del presidente de la Cámara quedara fuera del orden del día y pidió a los diputados que no gastaran las bonificaciones de 250.000 drams recibidas.

Rubinyan consideró que esas palabras se apartaban del debate, pero Ghazaryan siguió hablando desde la tribuna. «Abandona el podio», le ordenó repetidamente, según informa Pan.am. Los gritos entre los parlamentarios de Contrato Civil y Armenia Fuerte desembocaron en la primera trifulca y obligaron a decretar un receso.

Al reanudarse el pleno, Rubinyan advirtió a Ghazaryan de que podría expulsarlo por interrumpir las sesiones y reclamó que se mantuviera al opositor «bajo control». La tensión volvió a estallar cuando Taron Chakhoyan, de Contrato Civil, se refirió a Karekin II, Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los Armenios, por su nombre de nacimiento. Los diputados de Armenia Fuerte golpearon los escritorios en señal de protesta. Los nuevos insultos dieron paso a otra trifulca y Rubinyan anunció una segunda pausa, de diez minutos.