Pelea multitudinaria en el Parlamento de Kosovo: los diputados se lían a puñetazos en un pleno

Este jueves se ha producido una pelea multitudinaria entre varios parlamentarios de Kosovo que, tras enzarzarse en una disputa verbal sobre un acalorado debate en torno a las medidas que debe tomar el país para rebajar las tensiones en los enclaves serbios del norte del país acabaron llegando a las manos. La disputa comenzó cuando el primer ministro del país, Albin Kurti, estaba hablando para todos los parlamentarios y un diputado rival, fue hacia él y le tiró agua. El acto desencadenó una breve pero multitudinaria pelea donde los legisladores se empujaron y se golpearon entre ellos. Aunque la pelea fue caótica, no hubo que lamentar ningún herido.

Las disputas entre los parlamentarios se han intensificado desde que los alcaldes de etnia albanesa asumieron el cargo en el norte de Kosovo, tras las elecciones de abril. Los albaneses étnicos constituye el 90% de la población de Kosovo, mientras que los serbios representan al rededor del 5%.

Este jueves la situación llegó al límite cuando un diputado de la oposición arrojó agua a Kurti. La pelea se extendió cuando otros legisladores se acercaron al podio, y acabaron ocasionando una pelea multitudinaria en el Parlamento de Kosovo. El primer ministro fue apartado por sus guardaespaldas mientras que el resto de los diputados, de ambos bandos, se atacaban entre sí hasta que intervino la policía. El vídeo de la pelea no tardó en compartirse en las redes sociales.

A brawl broke out in Kosovo’s parliament as lawmakers hurled objects across the floor of the house and grappled with one another https://t.co/Tbblg4i1N2 pic.twitter.com/MEYC1Xybg8

— Reuters (@Reuters) July 13, 2023