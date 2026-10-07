Tres muertos por el temporal en Cataluña: hallan un cadáver en un túnel inundado de Barcelona

El temporal que golpea Cataluña desde el sábado deja ya tres víctimas mortales. El último fallecido es un hombre cuyo cadáver ha aparecido este miércoles en un paso subterráneo inundado de Las Franquesas del Vallés (Barcelona). Trabajadores de una empresa de mantenimiento lo encontraron mientras achicaban el agua acumulada.

El hallazgo se produjo en el túnel de la Ronda Nord, en la carretera C-352, donde había un coche atrapado por la inundación. Los Mossos d’Esquadra investigan lo ocurrido y descartan que se trate de una muerte criminal. Por ahora, el hombre no ha podido ser identificado.

Los equipos de emergencias sí han descartado que sea el menor con un trastorno autista que salió de su casa el domingo, asustado por las lluvias. La búsqueda del chico continúa, mientras Cataluña afronta las consecuencias de un temporal que ha dejado también unos 4.600 abonados sin suministro eléctrico.

Caos en Rodalies

La caída de un árbol sobre un tren en marcha en Villanueva y Geltrú el martes por la noche ha desencadenado una nueva mañana de caos en Rodalies. El incidente ocurrió en un tramo que ya había sido inspeccionado después de las lluvias. Los maquinistas se negaron a circular por motivos de seguridad y miles de viajeros tuvieron que buscar alternativas para llegar al trabajo o a sus centros de estudio.

El plante terminó cerca de las 09:00 horas, después de que Renfe entregara un informe que garantizaba el estado de la infraestructura. Semaf denuncia una «alarmante falta de previsión» de Renfe y Adif, mientras el director de Rodalies, Òscar Playà, atribuye el parón a un «conflicto laboral» y defiende los procedimientos de seguridad. Salvador Illa ha anunciado que se investigará lo sucedido: «Averiguaremos qué ha pasado».

La circulación se recupera progresivamente, aunque los tramos de la R4 entre Barcelona y Manresa y de la R2 entre Granollers y Maçanet siguen pendientes de los trabajos de Adif.

Meteocat advierte de más lluvias

El temporal pierde intensidad, pero el Meteocat reclama «no bajar la guardia»: las nuevas precipitaciones pueden volver a caer sobre municipios ya afectados. Se esperan lluvias este miércoles por la tarde en la mitad norte y el este de Cataluña y el jueves en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona. El plan Inuncat continúa en fase de emergencia.

Xerta (Tarragona) ha tenido que activar un centro de mando para atender a la población tras las lluvias del martes. Se suma a los de Granollers y Pineda de Mar, que ya están en fase de recuperación. Desde el inicio del temporal, los bomberos han realizado casi 4.000 servicios. Los equipos médicos han atendido a 433 personas, de las que 79 fueron trasladadas a centros sanitarios.