Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde se ubican las gasolineras más baratas de este viernes en las principales ciudades andaluzas
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Llegamos al final de la semana y para muchos conductores, eso significa poder coger el coche para una escapada o tal vez dejarlo a punto para mañana sábado salir de compras. Sea cuál sea el motivo, lo importante es tener el depósito lleno y como no, saber primero cuál es el precio de la gasolina hoy 20 de noviembre en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Córdoba y para ello, nada como consultar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espartinas. Carretera A-8076, km 7. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, sin número. Precio: 1.329 €/l.
- Petroprix. Sevilla, zona de Calonge. Calle Metalurgia, sin número. Precio: 1.329 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, sin número. Precio: 1.329 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía de Su Eminencia, 2. Precio: 1.329 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, sin número. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. El Viso del Alcor. Avenida del Comercio, 77. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 11. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Carmona. Polígono de Brenes, calle H, 52. Precio: 1.339 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.509 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.539 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,500. Precio: 1.619 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, sin número. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, sin número. Precio: 1.709 €/l.
- Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.739 €/l.
- Shell. Gelves. Carretera Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.739 €/l.
- Shell. Osuna. Autovía A-92, km 89. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Estepa. Avenida Badía Polesine, 5. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Sevilla, zona de Calonge. Calle Metalurgia, sin número. Precio: 1.615 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, sin número. Precio: 1.615 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.279 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.409 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.429 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.429 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.449 €/l.
- Estación de Servicio Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, sin número. Precio: 1.469 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.469 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.575 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, número 1. Precio: 1.599 €/l.
- Repsol. Villamartín. Avenida de Arcos, sin número. Precio: 1.605 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, sin número. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.679 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.700 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.705 €/l.
Diésel
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.599 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.639 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.659 €/l.
- Estación de Servicio Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, sin número. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.669 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, número 1. Precio: 1.669 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.399 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.419 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.419 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, sin número. Precio: 1.434 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, sin número. Precio: 1.445 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.445 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.445 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.445 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.445 €/l.
- Distreax-22, S. L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.449 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, sin número. Precio: 1.559 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.649 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, sin número. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.689 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, número 1, km 1. Precio: 1.705 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.739 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.609 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.629 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, sin número. Precio: 1.675 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.675 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.675 €/l.
- Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.680 €/l.
- Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, sin número. Precio: 1.683 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.695 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, sin número. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.279 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.359 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.399 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, sin número. Precio: 1.419 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.420 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.428 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, sin número. Precio: 1.436 €/l.
- Estación de Servicio Aranda. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.450 €/l.
Gasolina 98
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, sin número. Precio: 1.559 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, sin número. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.709 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.719 €/l.
- Estación de Servicio El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, sin número. Precio: 1.725 €/l.
- Estación de Servicio La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.728 €/l.
Diésel
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, sin número. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.599 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono industrial, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.629 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.666 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, sin número. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.677 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, sin número. Precio: 1.687 €/l.
Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.369 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, sin número. Precio: 1.369 €/l.
- Estación de Servicio El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.369 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, sin número. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, sin número. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, sin número. Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, sin número. Precio: 1.369 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.369 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, sin número. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.609 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.623 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, sin número. Precio: 1.625 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.649 €/l.
- Estación de Servicio Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.675 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.677 €/l.
- AM97 Plus, S. L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.679 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- Estación de Servicio El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, sin número. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, sin número. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, sin número. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, sin número. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. La Zubia. Calle Adolfo Pérez Esquivel, 2, Polígono Industrial El Laurel. Precio: 1.579 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy viernes, pero si quieres consultar en otro momento o buscar otra ciudad, puedes hacerlo entrando tú mismo en el Geoportal, con resultados en lista o en forma de mapa, como este de Sevilla que te mostramos a modo de ejemplo: