El fuerte temporal en Cataluña deja ya dos muertos: hoy preocupa el desbordamiento del río Besós

El episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado, de momento, la muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornés del Vallés, en Barcelona, mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

Los bomberos han confirmado este domingo estas dos primeras víctimas mortales del temporal que está azotando Cataluña desde la tarde de ayer sábado y que se está desplazando de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona al sur de Girona.

La primera persona fallecida se encontraba en un camping de Tordera (Barcelona), y se le habría caído un muro encima; la segunda víctima mortal es un hombre que habría bajado al aparcamiento de su vivienda y se habría quedado atrapado allí.

Enviados nuevos Es-Alert

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado dos nuevos Es-Alert para alertar del riesgo de desbordamiento del río Besós a los ciudadanos de Barcelona y de las localidades de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y San Adrián de Besós, y por lluvias torrenciales en el litoral barcelonés.

El primer Es-Alert insta a la ciudadanía que vive cerca del río Besós a evitar las plantas bajas y los sótanos y a subir a las plantas superiores de los edificios en caso de que llegue el agua. Además, pide a la población de estos municipios que no se acerque al río bajo ninguna circunstancia.

El tramo final del río Besós arrastra un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), un nivel muy superior al de seguridad.

Poco después de este aviso, Protección Civil ha hecho llegar a los teléfonos móviles de las comarcas de Vallés Oriental, Maresme y todo el litorial hasta el Bajo Ampurdán para recordar que está prohibida la movilidad hasta que finalice el excepcional episodio de lluvias.

Suspendida la alta velocidad ferroviaria

El temporal ha obligado a suspender el servicio ferroviario de alta velocidad entre la estación de Barcelona-Sants y la de Camp de Tarragona, lo que ha provocado la supresión de tres trenes.

Renfe ha informado en un comunicado que, por causas operativas, los trenes con origen Barcelona-Sants no están saliendo y los que tenían previsto llegar a esta estación acaban su recorrido en la estación de Camp de Tarragona.

Los trenes suprimidos son dos AVE con dirección a Madrid y un Euromed que tenía que salir a primera hora hasta Figueres (Gerona).

Además, se han modificado varios servicios de AVE, Alvia, Euromed y un Intercity previstos para este domingo.

Renfe asegura que está contactando con los viajeros mediante los canales habituales para informarles de las modificaciones..