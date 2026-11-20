El marcaje con orina es un comportamiento natural de los perros y constituye una de sus principales formas de comunicación. A través de estos rastros olfativos, transmiten información a otros animales sobre su presencia y su estado reproductivo. Aunque suele ser más habitual en los machos sin castrar, las hembras también pueden marcar, especialmente durante los periodos de fertilidad.

Cuando esta conducta aparece dentro de casa, es fundamental identificar qué la está provocando. La llegada de nuevas mascotas o personas, los cambios en el entorno y situaciones de estrés o ansiedad pueden favorecer el marcaje. También conviene descartar posibles problemas de salud, como infecciones urinarias, enfermedades renales o diabetes. Para evitar que se repita, el refuerzo positivo y una rutina estable ayudan a corregir este comportamiento con constancia y paciencia. En cualquier caso, los etólogos caninos desaconsejan los gritos y los castigos, ya que pueden aumentar el miedo y agravar el problema.

¿Por qué el perro marcada cada esquina?

Tradicionalmente, este comportamiento se ha relacionado con la intención de marcar el territorio o advertir a posibles competidores. Sin embargo, el adiestrador Santi Vidal invita a entenderlo desde un punto de vista diferente: cuando un perro orina, deja señales olfativas que permiten a otros animales saber que ha estado allí. De esta manera, el rastro actúa como una advertencia de su presencia.

En los perros que se sienten inseguros o vulnerables por algún motivo, dejar estos rastros puede tener una función tranquilizadora. Saber que otros animales pueden detectar su presencia antes de encontrarse con ellos ayudaría a evitar encuentros inesperados y a reducir la tensión que les producen las interacciones con otros perros.

Por este motivo, cuando el marcaje va acompañado de signos de miedo, inseguridad o nerviosismo, Santi Vidal aconseja prestar atención a las emociones del animal en lugar de castigarlo por orinar repetidamente. Lo importante es identificar qué situaciones le generan estrés y trabajar sobre ellas. A medida que el perro gana seguridad y confianza, es posible que también disminuya su necesidad de dejar marcas constantemente.

Además, el adiestrador señala otro posible desencadenante: en algunos machos, los niveles de testosterona pueden intensificar el comportamiento de marcaje, especialmente cuando hay una hembra en celo cerca. Cuando la motivación sexual influye considerablemente y las micciones son muy frecuentes, Santi Vidal recomienda consultar la posibilidad de una castración con un veterinario. Será este profesional quien valore las circunstancias particulares del animal y determine qué opción puede resultar más adecuada.

En la misma línea, el Merck Veterinary Manual señala que el marcaje con orina es una forma habitual de comunicación social que puede darse tanto en machos como en hembras, estén esterilizados o no. Además, esta conducta no está relacionada únicamente con la territorialidad. Los olores de otros animales, las modificaciones en el entorno y ciertas situaciones de ansiedad o frustración también pueden provocar que un perro marque con más frecuencia.

La principal conclusión es que no todos los perros que orinan con frecuencia lo hacen para imponer su autoridad o dominar dominar el espacio que les rodea. Detrás de este comportamiento también pueden encontrarse el miedo, la falta de confianza o factores hormonales. Por eso, observar en qué circunstancias aparece el marcaje y comprender qué lo provoca resulta fundamental para saber cómo actuar. En caso de dudas, contar con la ayuda de un profesional permitirá encontrar la mejor manera de ayudar al animal sin recurrir a los castigos.

Cómo corregir la conducta

Cuando los perros marcan fuera de casa, por ejemplo durante los paseos, se trata de un comportamiento completamente normal dentro de su forma de comunicarse. Por eso, es fundamental permitirles olfatear los rastros de otros animales, ya que así se relacionan con los perros de su entorno.

Sin embargo, cuando empiezan a orinar dentro de casa, lo primero es averiguar cuál puede ser el motivo. Si se trata de un cachorro, no hay razón para alarmarse, ya que todavía está aprendiendo dónde debe hacer sus necesidades. En cambio, si tiene alrededor de ocho meses, es necesario vigilarlo más de cerca y enseñarle cuál es el lugar apropiado. Si supera el año de edad, el comportamiento podría estar relacionado con el marcaje territorial, aunque esto no significa necesariamente que sea un perro dominante.

Para corregir esta conducta, hay algo fundamental que todos los propietarios deben recordar: no sirve de nada regañar al perro cuando ya han pasado varias horas desde que ha orinado porque no podrá relacionar el castigo con lo ocurrido. La situación cambia al sorprenderlo justo cuando está haciendo sus necesidades en un lugar inadecuado. En ese momento, lo que recomiendan los etólogos es interrumpirlo con una indicación breve y tranquila y llevarlo hasta el lugar indicado. Cuando lo haga allí, debemos felicitarlo y premiarlo, para que asocie ese lugar con una experiencia positiva.