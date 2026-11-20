El puente de diciembre está ya a la vuelta de la esquina y muchos comienzan a tener dudas sobre dónde ir, qué merece la pena ver y, sobre todo, qué destino puede sorprender sin tener que cruzarse media España. Y para quienes estén pensando en frío, niebla o incluso nieve, seguramente miren primero hacia Burgos, Soria o algún pueblo del norte. Pero esta vez conviene bajar bastante más en el mapa ya que hay un pueblo en la Sierra de Cádiz que puede sorprender.

Se trata de Olvera en Cádiz, cuyas imágenes de invierno pueden hacer, especialmente si nieva, que pensemos que estamos en una zona del norte de España. Es uno de esos pueblos que desmontan bastante bien la idea de una Andalucía siempre soleada. La mayor parte del año luce como lo que es, un pueblo blanco subido a una peña, con casas escalonadas y un castillo vigilando desde arriba. Pero cuando entra el frío de verdad y la sierra cambia de color, la estampa es otra.

Parece un pueblo del norte de España, pero está en Cádiz

La forma de Olvera tiene mucho que ver con su encanto. El pueblo va ganando altura casi sin darse uno cuenta, entre calles estrechas, cuestas y fachadas blancas, hasta llegar a la zona donde se concentran dos de sus grandes referencias. Arriba están el castillo nazarí, del siglo XII, y la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Desde ahí se entiende mucho mejor dónde estamos. La vista se abre a una sierra abrupta, con olivares, desniveles y un horizonte que se aleja bastante de la imagen más tópica del sur.

El casco antiguo conserva ese trazado irregular que obliga a caminar sin demasiada prisa. Puedes encontrarte calles son estrechas, otras que suben más de lo esperado y, de vez en cuando, aparece una de esas perspectivas en las que el castillo queda justo encima de las casas. Por algo Olvera está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Desde lejos, además, tiene una imagen difícil de confundir: la ladera llena de casas blancas y, coronándolo todo, la iglesia y la fortaleza.

Un pueblo de Cádiz en el que nieva

No conviene organizar el viaje pensando que va a nevar porque puede que no caiga ni un copo. No es algo habitual y depende de que coincidan las condiciones adecuadas. Pero cuando sucede, el cambio es llamativo. El blanco de las casas se mezcla con el de los tejados, los olivares y las zonas más altas de la sierra. Y ahí sí, se forma un paisaje que podría pasar perfectamente por la de algún pueblo del interior del norte de España.

Tampoco hace falta llegar a ese extremo para notar el invierno. En diciembre las temperaturas bajan bastante respecto a la costa, aparecen mañanas húmedas, niebla y días en los que apetece más entrar en un bar que buscar una terraza. Eso también forma parte de Olvera. No tiene pistas de esquí ni un turismo montado alrededor de la nieve sino que el pueblo sigue con su vida normal, y quizá por eso resulta más agradable en estas fechas. Se puede pasear, subir hasta el castillo y detenerse cuando el frío empieza a hacerse notar.

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Una Sierra de Cádiz mucho más verde de lo esperado

El paisaje tampoco aparece por casualidad. La Sierra de Cádiz tiene poco que ver con la parte más conocida de la provincia ya que en ella podemos encontrar barrancos, zonas de monte y bastante más vegetación de la que uno espera encontrar si sólo conoce el litoral. Muy cerca está la Sierra de Grazalema, una de las zonas más lluviosas de la Península. Esa abundancia de agua explica en buena medida el verde del entorno y también que el invierno se viva de otra manera. Y cuando se juntan humedad, altitud y una entrada de aire frío, algunos puntos de la sierra pueden llegar a cubrirse de nieve. No ocurre todos los años ni dura demasiado, pero basta para transformar el paisaje durante unas horas. Y aunque no nieve, diciembre sigue siendo un buen momento para acercarse hasta aquí.

Una escapada perfecta para el puente de diciembre

Para un puente de dos o tres días, además, Olvera permite hacer algo más que recorrer el centro. A las afueras empieza la Vía Verde de la Sierra, un antiguo trazado ferroviario reconvertido en camino para senderistas y ciclistas. No hace falta hacer la ruta completa. Se puede recorrer sólo un tramo, atravesar alguno de sus túneles y regresar después al pueblo. En diciembre, sin el calor de otros meses, resulta bastante más llevadero.

También se puede aprovechar el viaje para acercarse a Setenil de las Bodegas, Zahara de la Sierra o Grazalema. Las distancias permiten moverse por la zona sin pasar medio día en el coche y eso, en una escapada corta, se agradece. Olvera funciona precisamente porque no exige grandes planes. Caminar por el casco antiguo, subir a la parte alta, comer sin prisas y dejar algo de tiempo para la sierra puede ser suficiente para disfrutar de esos días de descanso.