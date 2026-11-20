La AEMET ha confirmado otro bajón de las temperaturas para este viernes 20 de noviembre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de las «máximas en descenso» principalmente en el litoral del tercio norte del territorio mediterráneo. También ha hablado de la «probabilidad de rachas fuertes» en el interior de las provincias de Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vuelve al tiempo de otoño después de varios días primaverales con temperaturas rozando los 30 grados en la provincia de Alicante. Después de varios días protagonizados por el buen tiempo y las alertas amarillas por fuertes rachas de viento, este viernes 20 de noviembre será un día apacible en el Mediterráneo, donde bajarán las temperaturas máximas.

«Cielo con intervalos de nubes altas y medias. Temperaturas con ligeros cambios; máximas en descenso en el litoral del tercio norte», avisa la AEMET sobre el tiempo para este viernes 20 de noviembre en la Comunidad Valenciana, donde las máximas volverán a estar en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 24 ºC en la capital. La mínima en la zona será de 10 grados en Alcoy.

En Valencia las temperaturas también bajarán hasta los 22 grados de máxima en la capital de la Comunidad Valenciana, donde se llegará a 14 ºC durante la noche. En Requena, el interior de la provincia, se llegará hasta los 7 grados durante la madrugada. «Cielo con intervalos nubosos de nubes altas y medias. Temperaturas con ligeros cambios. Viento flojo del oeste con intervalos de moderado durante la mañana, amainando durante las últimas horas de la tarde; probabilidad de racha fuerte en el interior de la mitad sur», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

En Castellón también será un día de temperaturas a la baja con mínimas de 7 grados en el interior, en Morella. En la capital, la máxima se quedará en 19 grados y la mínima será de 13 ºC. «Viento flojo del oeste con intervalos de moderado durante la mañana, amainando durante las últimas horas de la tarde», dice sobre el viento en la zona.

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 20 de noviembre es la siguiente:

Cielo con intervalos de nubes altas y medias. Temperaturas con ligeros cambios; máximas en descenso en el litoral del tercio norte. Viento flojo del oeste con intervalos de moderado durante la mañana, amainando durante las últimas horas de la tarde; probabilidad de rachas fuertes en el interior del tercio norte.