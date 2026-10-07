El Gobierno y el PSOE entran en campaña con la muerte de Maricarmen: «Su muerte no será en vano»

La muerte de Maricarmen ha provocado una oleada de reacciones —también políticas— en las redes sociales. La mujer de 87 años ha fallecido este miércoles después de quince días hospitalizada, según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas. El pasado 23 de septiembre fue desahuciada de la vivienda del distrito madrileño de Retiro donde había residido durante 71 años. Su caso impulsó las protestas por la vivienda que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol.

El sindicato ha señalado que se había alcanzado un acuerdo que habría permitido su regreso a casa, aunque ha lamentado que la solución «ha llegado demasiado tarde». Tras conocerse el fallecimiento, las condolencias se han mezclado con mensajes de indignación y acusaciones políticas.

Pedro Sánchez ha trasladado su cariño a los allegados y a quienes sienten la pérdida como propia: «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

Entre los ministros, Óscar Puente ha expresado su pesar con un mensaje breve: «Qué tristeza tan grande.» Mónica García ha reivindicado la lucha de Maricarmen y su repercusión en las protestas por la vivienda: «Descansa en paz, Maricarmen. Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino».

Descansa en paz, Maricarmen. Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 7, 2026

Fuera del Ejecutivo, Gabriel Rufián ha reaccionado: «Qué hijos de puta», sin precisar a quién dirige el insulto. Irene Montero también ha expresado su indignación, calificando el fallecimiento de «asesinato»: «No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen».

Rita Maestre ha acompañado su despedida de un reproche a los «buitres y quienes les apoyan» y ha asegurado que las reivindicaciones continuarán: «Malditos buitres y quienes les apoyan. Hoy es un día muy triste para Madrid y España. Ha muerto Maricarmen en el hospital donde estaba desde que la desahuciaron. Nadie merece pasar sus últimos años bajo el yugo de una amenaza de desahucio. Su lucha ha cambiado el sentido común de este país y no vamos a parar hasta que entiendan que su dinero no está por encima de la vida de nadie».

Malditos buitres y quienes les apoyan. Hoy es un día muy triste para Madrid y España. Ha muerto Maricarmen en el hospital donde estaba desde que la desahuciaron. Nadie merece pasar sus últimos años bajo el yugo de una amenaza de desahucio. Su lucha ha cambiado el sentido común de este país y no vamos a parar hasta que entiendan que su dinero no está por encima de la vida de nadie. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 7, 2026

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado sus condolencias y ha reclamado respeto ante el fallecimiento, con un mensaje en el que rechaza la utilización política de la muerte de Maricarmen: «Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto.

Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 7, 2026



Vox ha dirigido sus acusaciones contra el Gobierno y ha denunciado la utilización política del sufrimiento de Maricarmen. En su publicación, el partido señala expresamente a Pedro Sánchez: «Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda. La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quién ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España. PÁSALO.

Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda. La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quien ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España. PÁSALO. — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 7, 2026



Las acusaciones también han llegado desde las organizaciones sindicales. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha responsabilizado a «la especulación y el rentismo» del fallecimiento de Maricarmen. «La especulación nos cuesta la vida», ha afirmado durante la comparecencia en la que se ha conocido la noticia, prevista tras acordarse que la huelga general por la vivienda será el 11 de noviembre.

Del Río ha denunciado el impacto de la presión sobre los inquilinos: «Con cada burofax, con cada subida de alquiler, con cada abuso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y se llevan por delante nuestra vida». También ha reivindicado el legado de Maricarmen y ha pedido descanso y respeto para sus allegados.