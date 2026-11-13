EROSKI consolida su apoyo a las asociaciones de ayuda a la infancia de Baleares con la 14ª edición de su campaña ‘MideSonrisas’

EROSKI ha presentado hoy la decimocuarta edición de su campaña solidaria MideSonrisas, una iniciativa destinada a respaldar la labor de 14 asociaciones que trabajan en favor de la infancia, la juventud y las familias de las Islas Baleares.

Como ya es habitual, entre los meses de noviembre y febrero, MideSonrisas llega a los supermercados EROSKI de Baleares con tres reglas-calendario coleccionables, inspiradas en el concepto de medir las sonrisas de los más pequeños. Disponibles en las cajas de los establecimientos a cambio de un donativo de un euro, estos artículos combinan tres funciones: regla, calendario y punto de libro.

A través de esta campaña, los clientes de EROSKI podrán contribuir a la labor que desarrollan las asociaciones participantes en ámbitos fundamentales para el presente y el futuro de la infancia balear. Su colaboración permitirá respaldar iniciativas como las de ABAIMAR, para reforzar su nuevo servicio de información y orientación de las familias sobre las enfermedades minoritarias; o ASPANOB, que ofrece atención psicológica, social y educativa a niños, niñas y jóvenes con cáncer y a sus familias.

También contribuirá a la continuidad del trabajo de MATER con la mejora y accesibilidad a las infraestructuras exteriores del servicio de centro de día; de Dentistas sobre ruedas, con la sensibilización bucodental y de promoción de hábitos de vida saludable; y de Sonrisa Médica y Proyecto Juntos en el acompañamiento y bienestar emocional de menores hospitalizados. Estas son solo seis de las catorce actuaciones que, junto con las del resto de entidades beneficiarias, favorecen el desarrollo, la autonomía y las oportunidades de las nuevas generaciones de Baleares.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el EROSKI Center Aragón de Palma, el director de EROSKI en Baleares, Alfredo Herráez, ha puesto en valor la trayectoria de este proyecto y el trabajo de las organizaciones participantes: «Detrás de cada una de estas asociaciones hay profesionales y familias que realizan una labor extraordinaria con la infancia. MideSonrisas nos permite colaborar con ellas y dar visibilidad a un trabajo que merece ser reconocido».

Además de Alfredo Herráez, al acto han asistido la responsable de Relaciones Institucionales de EROSKI en Baleares, Joana Manresa, y representantes de las 14 asociaciones beneficiarias de MideSonrisas: ABAIMAR, ABDEM, ACCAB, ADIBA, ASNIMO, ASPACE, ASPANOB, Centre Mater Misericordiae, Dentistas sobre Ruedas, DISFAM, Fundación Nemo, Fundació Respiralia, Proyecto Juntos y Sonrisa Médica.