EROSKI se suma un año más a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos.

EROSKI colabora un año más con la Gran Recogida, la campaña solidaria impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y sus Bancos de Alimentos asociados. La iniciativa se celebrará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre en los supermercados de Malloca con el objetivo de apoyar la labor que estas entidades desarrollan en favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Durante los tres días de campaña, la clientela podrá colaborar donando el importe que desee a su paso por caja. La aportación quedará reflejada en el ticket de compra y se pondrá a disposición de los Bancos de Alimentos para adquirir los productos básicos que necesiten en cada momento.

Además, determinados establecimientos EROSKI habilitarán la recogida física de alimentos no perecederos los días 13 y 14 de noviembre, con la participación de personas voluntarias de los Bancos de Alimentos y la colaboración de los equipos de tienda. La forma de participación disponible estará debidamente señalizada en cada establecimiento.

La donación económica permite a los Bancos de Alimentos ajustar la adquisición de productos a las necesidades de las personas a las que atienden, además de facilitar su almacenamiento y distribución.

«Un año más, queremos facilitar que nuestra clientela pueda participar en la Gran Recogida y contribuir a la labor esencial de los Bancos de Alimentos. La colaboración entre las personas consumidoras, el voluntariado, los equipos de tienda y las entidades sociales demuestra la capacidad de la cooperación para dar una respuesta concreta a las familias que más lo necesitan», ha explicado Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI.

Por su parte, Pedro Llorca, presidente de FESBAL, ha señalado que «desde la Federación Española de Bancos de Alimentos y los 53 Bancos de Alimentos asociados, agradecemos profundamente la implicación de EROSKI y de su clientela en una iniciativa tan necesaria como la Gran Recogida. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo, en cada momento, los alimentos que requieren las familias a las que atendemos. Este tipo de alianzas son esenciales para sostener nuestra labor y mantener viva la cadena de solidaridad que une a toda la sociedad».

La relación de EROSKI con los Bancos de Alimentos se remonta a 1996. En 2025, las campañas desarrolladas por Grupo EROSKI junto con los Bancos de Alimentos permitieron donar 1.504 toneladas de alimentos, equivalentes a seis millones de comidas. EROSKI ha sido reconocida con el Premio Espiga de Oro, el máximo galardón concedido por FESBAL a las organizaciones que destacan por su colaboración con los Bancos de Alimentos y su contribución a la redistribución solidaria de alimentos.

La participación en la Gran Recogida se integra en el compromiso de EROSKI con la solidaridad y la prevención del desperdicio alimentario. Durante el primer semestre de 2026, Grupo EROSKI evitó el desperdicio de más de 14.000 toneladas de alimentos. De ellas, 12.141 toneladas correspondieron a productos destinados al consumo humano, equivalentes a 48 millones de comidas, y 378 toneladas fueron donadas a entidades sociales.

Este resultado responde a una estrategia que combina la comercialización de productos con descuentos especiales, las donaciones a organizaciones sociales, la colaboración con plataformas de aprovechamiento alimentario y la mejora de los procesos de gestión en tienda.