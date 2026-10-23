EROSKI recauda 40.000 euros a beneficio de Projecte Home Balears

EROSKI ha entregado este viernes a Projecte Home Balears un cheque simbólico de 40.000 euros recaudados durante la campaña solidaria ¿De quin color és la vida?, la decimosexta edición de esta iniciativa estival que se lleva a cabo para ayudar a personas con problemas de adicciones.

La campaña ha consistido en ofrecer a los clientes de los supermercados EROSKI de todo Baleares un cuaderno para colorear a cambio de un donativo de un euro. En esta ocasión, el cuaderno ha contado con ilustraciones de Álex Fito, dibujante especializado en cómic y humor gráfico, que ha colaborado en esta iniciativa solidaria.

Los 40.000 ejemplares vendidos de este cuaderno entre los supermercados EROSKI de Baleares consolidan una colaboración que persigue el objetivo de contribuir a la prevención y el tratamiento de las adicciones y favorecer la integración social de las personas que necesitan apoyo. Todos los donativos recaudados a través de esta iniciativa se destinarán íntegramente a Projecte Home Balears, destaca la compañía en un comunicado.

Al acto de presentación han asistido, entre otros, la responsable de Relaciones Institucionales de EROSKI en Baleares, Joana Manresa; el presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor; y el ilustrador del cuaderno solidario, Álex Fito.

Projecte Home Balears trabaja diariamente en la investigación, la prevención y el tratamiento de las adicciones, así como en la formación y la inserción de personas en riesgo de exclusión social. Durante 2025, la entidad atendió a cerca de 3.100 personas a través de sus diferentes dispositivos.