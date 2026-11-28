¿Qué tiene que tener un buen cocido madrileño para convertirse en una receta centenaria? En Lhardy, uno de los restaurantes más antiguos de Madrid , la respuesta parece estar en una combinación de tradición, buenos ingredientes y respeto por una elaboración que lleva más de 150 años conquistando a los comensales. Su mítico cocido, cuya receta se remonta a 1870 , es uno de los grandes emblemas gastronómicos de la capital. Fundado en 1839 y situado en la Carrera de San Jerónimo , Lhardy ha conseguido conservar buena parte de la elegancia y el ambiente señorial que lo caracterizaron desde sus orígenes. Pero, más allá de sus salones históricos, su verdadero patrimonio también se encuentra entre los fogones.

Ya en 1999, uno de los responsables del establecimiento explicaba cuál era la filosofía que había permitido mantener vivo el restaurante durante generaciones. «Estamos intentando mantenerlo todo parecido, lo más parecido posible a como ha estado siempre», afirmaba. Una declaración que resume la importancia de preservar las recetas y la identidad de una casa que ha sido testigo de buena parte de la historia de Madrid .

La importancia de elegir buenos ingredientes

El secreto del cocido de Lhardy comienza con la selección de sus productos . Lejos de limitarse a los ingredientes habituales de esta elaboración, la receta reúne materias primas procedentes de distintos puntos de España. El plato comienza con una sopa de fideos de cabello de ángel y continúa con garbanzos de pico pardal de Astorga, repollo y zanahoria de Carabaña, además de patatas de Granja de los Monjes. A esta base vegetal se incorporan chorizo de León, morcilla del Valle de Arán y longaniza trufada de cerdo Euskal Txerri.

Las carnes también tienen un papel protagonista: tocino ibérico, morcillo de buey gallego, tuétano de vaca gallega, jamón ibérico de Huelva y costilla ibérica de Sierra de las Villuercas . La propuesta incluye, además, un crujiente de oreja ibérica con salsa brava de la casa y el tradicional relleno de cocido. La experiencia termina con otro de los clásicos del establecimiento: el soufflé Lhardy .

Una receta que también forma parte de la historia de Madrid

La relación del restaurante con la cultura madrileña va mucho más allá de su cocina. Durante décadas, sus mesas han reunido a políticos, escritores, artistas y personalidades de distintos ámbitos. En aquella conversación de 1999, uno de sus responsables definía Lhardy como «un poquito de todo», recordando que entre sus paredes habían tenido lugar acontecimientos políticos, históricos, literarios, artísticos y taurinos.

De hecho, el cocido también ha sido protagonista de encuentros literarios. Un escritor lo describía entonces como un remedio para «el hambre literaria» y destacaba las comidas que algunos jueves reunían a autores alrededor de la mesa. Incluso reivindicaba el tocino con una expresión tan curiosa como contundente: «el flan de los ricos».

Con un precio aproximado de 65 euros , el cocido de Lhardy continúa siendo una de las experiencias gastronómicas más reconocibles del Madrid tradicional. Su carta incluye también especialidades como el pato de las Landas asado a la naranja, el lenguado Evaristo al champán y las milhojas de crema.