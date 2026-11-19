El capón, protagonista del menú navideño

Su propuesta comienza con un buen caldo de gallina. «Yo todos los años hago caldo de gallina. Una gallina entera», explicó. Para prepararlo recomienda añadir zanahorias y cebollas. Y aquí llega una de esas ideas de aprovechamiento que tanto defiende: utilizar la carne de gallina, una vez cocida, para preparar unas croquetas.

Después aparece otro imprescindible: la ensaladilla rusa. En su casa no falta ni siquiera en Navidad. A la patata, la zanahoria y el huevo cocido les añade langostinos picaditos para darle un toque especial. Una receta que se puede preparar con antelación y que siempre encuentra seguidores.

Como plato de verdura, Arguiñano apuesta por el cardo en salsa verde, una elaboración muy ligada a la cocina navideña del norte. Su propuesta consiste en cocerlo y acompañarlo con una salsa preparada con aceite, ajo, harina y parte del caldo de cocción. Para subir un peldaño más, propone incorporar unas almejas.

Pero el momento estelar llega con el asado. «Un buen pollo bien asado siempre es un platazo», afirma. Y pone el foco en el capón, un pollo castrado que puede alcanzar los cuatro kilos o incluso cuatro kilos y medio. Su consejo es asarlo como un pollo convencional, pero a fuego suave y durante más tiempo: «el doble de tiempo». También reivindica la pularda, cuya carne resulta especialmente sabrosa.

El postre también tiene sabor a tradición

Para terminar, Arguiñano reserva un hueco al roscón de Reyes, que en su familia tiene protagonismo gracias al obrador de su hijo Joseba. También propone una compota de manzana reineta con orejones, ciruelas pasas, canela y agua. Todo cocinado lentamente y servido frío con una bola de helado. «Es un manjar», sentencia.