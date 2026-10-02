Eneko Atxa, chef vasco con tres estrellas Michelin, estrena restaurante en Madrid: «Buscamos más el placer que sorprender»

Hay cocinas que buscan deslumbrar y cocinas que prefieren seducir. La de Eneko Atxa pertenece a las segundas. En ellas, la sorpresa no desaparece, pero deja de ser un fin para convertirse en consecuencia. Lo importante está en otro lugar: en el sabor que permanece, en la belleza de un producto cuando alcanza su momento exacto, en la memoria de un recetario y en esa rara capacidad de convertir una mesa en un lugar de encuentro. En Madrid, esa filosofía encuentra una nueva casa en La Sociedad Gastronomika, un espacio concebido desde una idea profundamente vasca: alrededor de una mesa, cocinar y compartir son formas de celebrar la vida. Aquí la gastronomía no pretende únicamente contar lo que hay en el plato, sino también aquello que lo precede: el territorio, el productor, la huerta, el mar y el oficio artesanal.

«Buscamos más el placer, el agradar, el poner en valor un territorio, un producto, una agricultura o la labor de los artesanos que hay tras cada plato», explica Atxa. Y en esa frase aparece una de las claves de su cocina. Antes que la técnica está el ingrediente. Antes que el artificio, su plenitud. Un buen producto parece contener ya una historia. El cocinero sólo tiene que saber escucharla.

Atxa habla de los ingredientes como quien habla de materia viva. Cuando encuentra uno excepcional, no piensa únicamente en su procedencia o en su pureza: imagina qué podría hacer con él. Visualiza sabores, texturas, formas, incluso una determinada belleza. Después llega la libreta; de la libreta, los fogones; y de los fogones, el intento de convertir aquella intuición en un plato.

Ese recorrido explica también su manera de entender la creación. Los platos no nacen aislados, sino como capítulos de un relato. «Se crean como capítulos que, sumándolos, nos ofrecen relato gastronómico en este caso», dice. Un menú degustación se convierte así en una narración en la que cada pase prepara el siguiente, donde la sencillez puede tener tanta fuerza como la complejidad y donde la emoción no depende necesariamente de lo extraordinario, sino de encontrar el punto exacto.

La cocina abierta de La Sociedad Gastronomika añade otra dimensión a esa experiencia. El comensal puede contemplar el trabajo, el ritmo, la precisión, las manos que transforman el producto. Atxa reivindica precisamente ese carácter artesanal: observar cómo se cocina también forma parte del placer. Hay algo hermoso en devolver visibilidad al trabajo que durante siglos estuvo escondido detrás de las puertas de una cocina.

Su cocina, además, mira hacia atrás para poder avanzar. Atxa no reniega de la tradición vasca; la utiliza como materia de aprendizaje. Reconoce la enorme labor de quienes impulsaron la nueva cocina vasca y sembraron conocimiento para las generaciones posteriores. «Creo que somos el resultado de todo eso», afirma.

Pero una raíz no es una frontera. En su propuesta caben otros territorios, otros paisajes y otros acentos de España. La tradición no aparece como una pieza de museo, sino como algo capaz de evolucionar. Las técnicas, explica, son herramientas para dar «un salto cualitativo» sobre recetas conocidas y abrir caminos hacia aquello que todavía está por descubrir.

Quizá ahí resida la verdadera identidad de Eneko Atxa: no en una fórmula que pueda resumirse, sino en un conjunto de influencias, recuerdos, aprendizajes, belleza y armonías. Una cocina ligada a su territorio y, al mismo tiempo, abierta al mundo.

En La Sociedad Gastronomika, la alta gastronomía recupera así una de sus dimensiones más antiguas y más humanas: reunirse alrededor de una mesa. Comer, beber, conversar. Disfrutar. Y, si además de todo ello un plato consigue contar la historia de un paisaje, dignificar el trabajo de quien cultiva, pesca o elabora y recordarnos el valor de aquello que tenemos cerca, entonces la experiencia trasciende el restaurante. Porque para Atxa cocinar no parece consistir tanto en sorprender como en hacer que algo: un producto, un recuerdo o un territorio, vuelva a sentirse por primera vez.