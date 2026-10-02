Woody Allen y su mujer descubren el Madrid más castizo: turrón, asador y noche en un hotel de lujo

Woody Allen ya se ha dejado conquistar por Madrid. El cineasta neoyorquino se encuentra estos días en la capital, donde el próximo 5 de octubre comenzará el rodaje de su nueva película, y antes de ponerse detrás de las cámaras ha aprovechado para vivir la ciudad como un turista más. Junto a su mujer, Soon-Yi Previn, Allen ha paseado por el centro, ha entrado en una de las grandes tiendas de turrones de Madrid y también ha disfrutado de una comida en un conocido asador de la capital.

Las imágenes muestran al director, de 90 años, recorriendo las calles madrileñas junto a Soon-Yi, con quien lleva décadas compartiendo su vida. Una estampa bastante alejada del bullicio que previsiblemente acompañará al cineasta cuando comience el rodaje de su nuevo largometraje, que tendrá a Madrid y Aranjuez como algunos de sus principales escenarios.

Uno de sus destinos durante estos días ha sido Torrons Vicens del Paseo del Prado, una de las cuatro tiendas que la firma tiene en Madrid. El establecimiento, inaugurado en 2019 y con más de 600 metros cuadrados, es además una de las mayores tiendas de turrón del mundo. Allen y Soon-Yi se acercaron hasta allí durante uno de sus paseos por la capital, en una de esas visitas que permiten al director conocer la ciudad más allá de los lugares que pronto formarán parte de su película.

La pareja también aprovechó su estancia para sentarse a comer en Asador Gonzaba, situado en la calle Hermosilla. El restaurante abrió sus puertas en noviembre de 2023 y forma parte de un grupo hostelero con establecimientos en La Coruña, Santiago de Compostela y Carballo. Al frente del negocio está José Fernández, natural de Santiago de Compostela y con 32 años de experiencia en el sector de la hostelería.

Después de una larga jornada recorriendo Madrid y disfrutando de algunos de sus planes más castizos, Woody Allen y Soon-Yi Previn pusieron rumbo al hotel. La pareja fue fotografiada entrando en el Mandarin Oriental Ritz Madrid, donde se aloja durante su estancia en la capital.

Madrid, antes de convertirse en escenario de película

No es la primera vez que Allen encuentra inspiración cinematográfica en una ciudad europea. París, Roma, Barcelona o San Sebastián han formado parte en distintos momentos de su universo cinematográfico y ahora es Madrid la ciudad protagonista de su nuevo proyecto.

Precisamente este jueves el cineasta ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la película que rodará en la capital. Durante el encuentro, Allen ha evitado pronunciarse sobre la actualidad política y, en concreto, sobre las preguntas relacionadas con la acampada de la Puerta del Sol. Ante la insistencia de algunos periodistas, el director ha mantenido su posición: «No soy un cineasta político».

¿Quién es Soon-Yi Previn?

A su lado durante estos días está Soon-Yi Previn, su mujer desde hace más de tres décadas. Nacida en Corea del Sur en 1970 y adoptada posteriormente por el músico y director de orquesta André Previn y la actriz Mia Farrow, Soon-Yi mantuvo durante años un perfil alejado de la exposición pública.

Su relación con Woody Allen comenzó a principios de los años noventa y generó una enorme controversia por su vínculo familiar con Mia Farrow: Soon-Yi había sido adoptada por Farrow y Previn, aunque Allen no era su padre adoptivo ni biológico. La pareja se casó en Venecia en 1997 y tiene dos hijas adoptadas, Bechet y Manzie.

Desde entonces, Soon-Yi ha acompañado a Allen en numerosos estrenos y viajes, aunque siempre ha mantenido un perfil mucho más discreto que el del director.