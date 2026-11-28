Conducir por Turín tiene un ritmo propio. En el centro, la mirada se va a los soportales, que se prolongan de una manzana a otra, y a las fachadas que enmarcan las plazas. Al volante, esa sucesión de arcos y avenidas invita a levantar el pie. Íbamos camino de la Basílica de Superga, pero parte del gusto del trayecto estaba precisamente en demorarnos un poco en la ciudad.

El primer detalle del Ypsilon Lancia que nos llevamos lo encontramos al abrir la puerta. La tapicería llevaba la firma de Cassina, la casa italiana de mobiliario. En el Ypsilon Cassina, la colaboración se traduce en unos asientos de terciopelo naranja reciclado, con canales que recuerdan a los de una butaca, y en un pequeño tavolino entre los asientos. Es uno de esos detalles que normalmente asociamos a un salón y que, dentro de un coche, cambia la sensación de sentarse al volante.

Al dejar atrás el centro, las rectas dieron paso a las curvas. La carretera va ganando altura entre árboles y, de pronto, la escala de Turín cambia. Arriba espera la basílica de Superga, con la cúpula barroca de Filippo Juvarra entre dos campanarios. Desde la colina, la ciudad se extiende a los pies de la basílica y, en los días despejados, los Alpes cierran el horizonte. Vale la pena mirar un rato antes de emprender la bajada.

De Superga a la alfombra roja del Teatro Regio

Abajo, el 44.º Festival de Cine de Turín abrió el 24 de noviembre en el Teatro Regio, con John Travolta, Maria de Medeiros y Stephen Frears entre los invitados. El nuevo Gamma y el Ypsilon llevaron a los asistentes a la alfombra roja. También hubo un desfile de modelos históricos, entre ellos el Aurelia B20 GT, un gran turismo con el que la marca celebró sus 120 años en la ciudad donde se fundó el 27 de noviembre de 1906.

La edición dedica una retrospectiva a Marilyn Monroe, en el centenario de su nacimiento. Y en la exposición fotográfica Lancia y el cine. Elegancia en movimiento, Brigitte Bardot aparece junto a un Flaminia y Britt Ekland, junto a un Flavia descapotable. El recorrido termina con otro descapotable, el Aurelia B24S de Il sorpasso (1962), la película de Dino Risi que hizo de un viaje por carretera el centro de la historia. Después de nuestra subida a Superga, dan ganas de volver a verla.