El pasado 6 de noviembre se estrenó en nuestras salas de cine la película española Ruega por nosotras. Una original cinta dirigida por Daniel Monzón que está basada en una historia real ambientada en 1974 y que sorprende por su original trama y la interpretación de sus protagonistas. Cuenta la historia de Ana, una joven barcelonesa de 19 años que después escaparse una noche para ir a un baile es internada por su familia en un reformatorio de Madrid que pertenece al Patronato de Protección a la Mujer. Esta película se estrenó el 21 de septiembre de ese mismo año en la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y desde que se estrenó en nuestras salas de cine está recibiendo comentarios positivos por parte de los espectadores y la crítica. Ruega por nosotras es una película perfecta para los que disfrutan con las películas dramáticas basadas en hechos reales.

Como hemos comentado la cinta Ruega por nosotros ha sido dirigida por Daniel Monzón y coescrita junto a Jorge Guerricaechevarría. Esta película es una adaptación de la novela autobiográfica homónima de Consuelo García del Cid Guerra que se publicó en 2015 y en la que contaba cómo fue internada por su propia familia en esta institución que la mandó al antiguo reformatorio Nuestra Señora del Pilar de San Fernando de Henares que fue uno de las más duros y funcionó hasta 1985. En cuanto al reparto ha sorprendido mucho la interpretación de las jóvenes actrices Zoe Bonafonte que da vida a Ana, la joven que es internada en esa institución y Manuela Calle a Sole, la compañera de Ana en el reformatorio.

Ruega por nosotras es una coproducción hispanofrancesa de las productoras españolas Arcadia Motion Pictures y Amalur Pictures, junto a la francesa Noodles Production y ha contado con la participación de RTVE, Netflix y 3Cat. Como productores ejecutivos están Ibon Cormenzana, Ángel Durández, Ignasi Estapé y Sandra Tapia, que son también los responsables de películas como As bestas o Robot Dreams. Esta cinta se puede ver en las salas de los cines de nuestro país y todavía no se sabe cuándo ni en qué plataforma de streaming estará disponible.

¿De qué trata la película Ruega por nosotras?

La película comienza con la historia de Ana, una joven de 19 años que vive en el seno de familia acomodada y conservadora en Barcelona. Una noche decide escaparse para ir a un baile y desde ese momento su familia la considera una rebelde y decide como castigo y para que cambie su actitud entregarla al Patronato de Protección a la Mujer. Esta institución decide ingresar a Ana en reformatorio regentado por monjas en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

Para lograr que las internas cambien su conducta rebelde, en esta institución de monjas son sometidas a diferentes castigos y humillaciones. Además, las internas tienen que trabajar en los talleres de la institución donde tienen que fabricar productos para grandes almacenes sin recibir ninguna remuneración.

Ana encuentra apoyo en una compañera llamada Sole que también está internada en el mismo centro. Las dos juntas tendrán que resistir a estos años de encierro.

El reparto de esta película española

La protagonista de esta cinta es, como ya hemos comentado, la actriz Zoe Bonafonte que da vida a Ana, la joven barcelonesa de 19 años que es internada por su familia en esta institución. A Zoe la hemos visto en la serie de Netflix Manual para señoritas (2025) y en películas como El secreto del orfebre (2025), A fuego (2026). También tiene un papel de peso la actriz Manuela Calle que interpreta el papel de Sole, su amiga y compañera en el reformatorio. A esta actriz la hemos visto en las dos temporadas de la serie Marbella de Dani de la Torre y en la película juvenil de Prime Video Perfectos mentirosos.

Otras actrices interpretan los papeles de sus compañeras de reformatorio como Carla Domínguez que da vida a Pilar, María Gandiaga a Marifé y Shiara Fernández a Rosa. En cuanto a las religiosas y otro personal del centro las actrices Adelfa Calvo interpreta el papel de la Hermana Socorro, que es la principal autoridad en la institución, Malena Gutiérrez a la Hermana Concha, Belén Cruz a la Hermana Francisca, Karmele Larrinaga a la Hermana Simona y María Cerezuela a una de las responsables del centro.

También en el reparto están los actores Xavi Sáez que interpreta el papel de Rodrigo, el padre de Ana, Bea Segura el de Carmen, la madre de Ana, Nathan Radley Ramos a Pelayo y Armand Villén al doctor Beltrán.

La película Ruega por nosotras es una buena opción para los que estén buscando un plan para este fin de semana en el cine ya que sorprende por su guion, su ritmo y la buena interpretación de las actrices Zoe Bonafonte, Manuela Calle y Adelfa Calvo. Una buena cinta para los que quieran conocer lo que sucedía en estos centros en los años setenta y disfrutar de una ficción dura pero interesante.