Una vez terminado el plazo para que los Estados miembro presentaran ante la Comisión Europea la última solicitud de pago de fondos del Plan de Recuperación -España ha recibido unos 80.000 millones de euros desde la pandemia-, el debate en Bruselas ha pasado de la gestión de esos recursos a su devolución a los mercados; al fin y al cabo, es dinero que la UE pidió prestado emitiendo deuda común. Los recursos Next Generation no eran gratis, y su reembolso amenaza con convertirse en un lastre para las finanzas comunitarias futuras, pues hace apenas unos días el Consejo Europeo se vio obligado a proponer aplazar el retorno del primer tramo de ese pasivo; concretamente, unos 10.000 millones de euros que, en lugar de pagarse antes de 2034, se devolverían en los siete años siguientes.

Para explicarlo, hay que recordar que el plan original pactado por los Veintisiete en 2020 fijaba un calendario de reembolso con el año 2058 como la fecha límite en la que toda la deuda debía estar satisfecha. Y sobre el cómo pagar, el mecanismo establecía que esas obligaciones se iban a cargar a las cuentas de la UE; es decir, al llamado Marco Financiero Plurianual (MFP), que no es más que el presupuesto que los Veintisiete se dan cada siete años para financiar todos los gastos comunes, como la PAC, el programa Erasmus o los fondos de Cohesión.

Es decir, que cada siete años -cuando la UE redacta su MFP- la Comisión y los Estados miembro deben ponerse de acuerdo para fijar qué cantidad se retornará en el período plurianual que viene, empezando en el tramo 2028-2034. En estos momentos toca cerrar esa negociación por primera vez porque el actual marco financiero termina en diciembre de 2027, y el caso es que la deuda Next está deviniendo en un asunto peliagudo.

Cuando el Ejecutivo de Ursula von der Leyen lanzó su plan para el próximo MFP, que estará vigente de 2028 a 2034, propuso que en estos primeros siete años la UE devolviera a los mercados un total de 168.000 millones de euros, a razón de 24.000 millones al año. Esa cantidad equivale aproximadamente a un 9% de todo el gasto del período, una cifra que en opinión de Bruselas era equilibrada.

Sin embargo, a medida que la negociación avanzaba, el asunto se complicó de manera sensacional debido al choque entre los países del norte (liderados por Alemania) y los del sur (encabezados por Francia e Italia). Los primeros -que históricamente han sido aportadores netos a la UE- creen que el MFP necesita un tijeretazo, mientras que los segundos creen que se queda corto.

Como ya explicó OKDIARIO, que la negociación presupuestaria encalle no es nada extraño; de hecho, viene sucediendo desde los albores de la Unión. La diferencia, esta vez, es que en abril se van a celebrar unas elecciones presidenciales en Francia en las que la candidata favorita -Marine Le Pen- propone aplicar una reducción a los fondos comunes que virtualmente equivaldría a devolverlos al estado en que estaban antes del Tratado de Maastricht (1993), y esto ha hecho que a Bruselas le entre prisa por cerrar el debate antes de que termine el año.

Pero ¿qué hacer con la deuda? Hace unos días, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, trató de desencallar las discusiones con una propuesta presupuestaria que pretendía estar a medio camino entre las preferencias de las capitales del norte y las del sur, y que partía de un recorte del 10% sobre el texto de Von der Leyen (204.000 millones menos).

Costa propuso hacer un pan con unas tortas, pues a pesar de este tijeretazo su esquema mantiene -más o menos- la financiación de las partidas clave, y de ahí la sugerencia de diferir el reembolso del primer tramo de la deuda de los Next. Concretamente, el presidente del Consejo planteó que hasta 2034 la UE retornara a los mercados un total de 158.000 millones de euros, 10.000 millones menos de los que proponía Von der Leyen.

Nótese, por cierto, que esta cifra está muy lejos de la que planteó recientemente el Gobierno de España, que elevaba el ahorro -o gasto aplazado, más bien- a unos 70.000 millones. Lo cierto es que era virtualmente imposible que los países del norte aceptaran esta cifra, pues desde el principio -fieles a su política de austeridad- han dejado claro que no quieren retrasar el calendario de abono del pasivo.

A partir de ahí, está por ver si la idea de Costa es recibida con mejores ojos. La última reunión de los Estados miembro -celebrada esta semana- para hablar de este asunto terminó en un fracaso estrepitoso, y la próxima cita está prevista para el 17 de diciembre; mientras tanto, el calendario electoral va corriendo y Le Pen prepara sus propios números.