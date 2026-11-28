La crisis de la vivienda en España continúa generando un gran debate en torno al encarecimiento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y la desigualdad entre los salarios y los ingresos que se pueden obtener ser propietario un inmueble. En medio de esta situación, el economista Borja Sanjuan ha compartido la siguiente reflexión: «que una persona pueda ganar 1.500 euros alquilando una vivienda es una sociedad económicamente fallida».

La crítica también se centra en las consecuencias que esta diferencia puede tener para acceder a una vivienda. Cuando los precios de los alquileres aumentan por encima de los salarios, cada vez es más complicado alquilar, mientras que los inmuebles ganan protagonismo como una vía para obtener ingresos. Sanjuan sostiene que esta tendencia contribuye a acentuar las desigualdades sociales.

Borja Sanjuan alerta sobre las herencias inmobiliarias

En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, Borja Sanjuan advierte sobre la situación del mercado de la vivienda en España y la posibilidad de que un propietario consiga unos ingresos de 1.500 euros mensuales por alquilar un inmueble. En opinión del experto, que se puedan alcanzar estas cantidades simplemente por arrendar una vivienda evidencia el fracaso de una sociedad desde el punto de vista económico.

Para ilustrar su argumento, Sanjuan relata el caso de un profesor universitario que, después de trasladarse a Madrid, decidió poner en alquiler su piso de la avenida de Francia, en Valencia. De acuerdo con la información publicada por El Confidencial, el propietario llegó a recibir propuestas de hasta 2.000 euros mensuales, una cantidad que le hizo reflexionar sobre la situación que atraviesa actualmente el mercado de la vivienda.

«Yo tuve un compañero, profesor de universidad, que se fue a vivir a Madrid y tiene un piso en Valencia y él decía: «Yo tuve que estar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes. Y ahora, simplemente por tener una vivienda en propiedad, los gano»». Para el experto, este ejemplo muestra el profundo desequilibrio que existe entre los ingresos procedentes del trabajo y los que se obtienen mediante las rentas del alquiler.

Una sociedad de propietarios y rentistas

Sanjuan considera que el modelo actual está contribuyendo a crear una división entre las personas que dependen de un sueldo para vivir y aquellas que pueden conseguir importantes ingresos gracias a tener una vivienda en propiedad en un mercado cada vez más tensionado. «Esto genera una sociedad de propietarios y rentistas que, además, tiene consecuencias económicas fatales».

En la misma línea, el economista defendió que los ingresos derivados de tener un inmueble no deberían equipararse a los que se consiguen trabajando durante buena parte del mes. «No se puede cobrar lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes», afirma. Por otro lado, plantea que España podría estar ante una nueva burbuja de la vivienda.

Ante este escenario, defiende que las administraciones públicas deben intervenir para evitar que la situación siga agravándose. «Cuando hay burbujas, hay que intervenir. No puede ser que una persona que es profesora de universidad gane más dinero de haber heredado una vivienda que del trabajo de 15 o 20 años de esfuerzo, porque eso es una sociedad fallida».

Mercado del alquiler en España

España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, aunque esta modalidad está perdiendo peso frente al arrendamiento. En 2025, el 73,3% de las familias residía en una vivienda en propiedad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje más bajo desde 2004. En paralelo, el alquiler se ha convertido en la opción residencial del 20,2% de las familias españolas. De ellas, un 16,7% pagaba una renta a precio de mercado y un 3,5% residía en un inmueble alquilado por debajo de ese importe. Por su parte, el 6,5% restante vivía en una vivienda cedida.

El porcentaje de hogares que viven de alquiler presenta diferencias significativas dependiendo de la comunidad autónoma. Cataluña ocupa el primer puesto, con un 28% de familias arrendatarias, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 26,9%. En ambas regiones, aproximadamente siete de cada diez hogares residen en una vivienda de su propiedad: el 67,1% en Cataluña y el 69,1% en Madrid. En cuanto al número total de hogares que viven de alquiler, los datos del INE señalan que Cataluña y Madrid registran 894.000 y 740.000 hogares, respectivamente. Andalucía supera los 510.000 y la Comunidad Valenciana se sitúa en torno a los 436.000.

Los datos del Banco de España, elaborados a partir de la información facilitada por la Agencia Tributaria, muestran que la mayor parte de estos inmuebles está en manos de propietarios particulares. Alrededor del 92% de las viviendas habituales destinadas al alquiler a precio de mercado pertenece a personas físicas, mientras que aproximadamente el 8% restante es propiedad de sociedades privadas. Dentro del grupo de propietarios particulares, el 76,1% tenía alquilada una única vivienda habitual en 2024. Por otro lado, un 15% contaba con dos inmuebles y el 7,5% tenía entre tres y cinco. Los arrendadores particulares que tenían seis o más viviendas representaban, en conjunto, apenas el 1,4% del total.