Elecciones generales 29N, en directo: jornada de reflexión, qué está prohibido, horario de los colegios electorales, dónde votar y última hora, en vivo hoy
Los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre
España afronta este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión, la última oportunidad para que los ciudadanos repasen las propuestas y programas antes de acudir a las urnas.
Tras el cierre de la campaña electoral, los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre.
Seguimos en directo toda la actualidad de esta jornada previa a la votación, las novedades de última hora y los preparativos para una cita electoral decisiva.
Elecciones generales 29N en directo: este sábado 28 de noviembre es la jornada de reflexión, el último día antes de que los españoles voten el domingo 29 de noviembre para elegir el nuevo Congreso y Senado. Sigue en OKDIARIO la última hora, qué está prohibido hoy, el horario de los colegios electorales y dónde me toca votar.
Jornada de reflexión 29N: qué está prohibido hacer
Durante la jornada de reflexión está prohibido difundir propaganda electoral y celebrar actos de campaña o pedir el voto, también en redes sociales. Se puede hablar de política con libertad. Las encuestas y sondeos no se pueden publicar desde el martes 24 hasta el cierre de los colegios.
Horario de los colegios electorales y dónde voto el 29N
Los colegios electorales abren a las 9:00 y cierran a las 20:00 horas, y quien esté en la cola a esa hora podrá votar. Debes votar en el colegio y la mesa que tienes asignados: consúltalo en la tarjeta censal o en el INE, y lleva el DNI u otro documento con foto. Quien trabaje ese domingo tiene hasta cuatro horas de permiso para votar.
Qué se vota el 29N y cuándo se conocen los resultados
Se eligen 350 diputados y 208 senadores; la mayoría absoluta está en 176 escaños. Los primeros resultados de las elecciones generales llegarán a partir de las 20:00 horas del domingo, cuando cierren los colegios.
Última hora: Feijóo viaja a Ceuta en la jornada de reflexión
Alberto Núñez Feijóo pasa parte de la jornada de reflexión en Ceuta, según fuentes del PP, sin agenda pública ni actos políticos.
¿Cuántos colegios electorales habrá en Madrid para las elecciones del 29-N?
La Comunidad de Madrid contará con 1.094 colegios electorales y 7.608 mesas de votación repartidas entre sus 179 municipios para las elecciones generales de mañana.
En el conjunto de la región están llamados a votar más de 5,5 millones de personas.
Por su parte, la capital tendrá 437 colegios electorales y 3.635 mesas.
¿Es obligatorio llevar la papeleta preparada desde casa para votar el 29-N?
No es necesario llevar la papeleta preparada desde casa para votar en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Los colegios electorales dispondrán de papeletas de todas las candidaturas y de los sobres correspondientes para que los ciudadanos puedan elegir su opción en el propio centro.
Según establece el artículo 86 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los votantes pueden pasar por la cabina electoral para seleccionar la papeleta e introducirla en el sobre antes de entregarlo en la mesa.
Eso sí, quienes prefieran llevar el voto preparado desde casa también pueden hacerlo, ya que es completamente legal, siempre que utilicen las papeletas oficiales y no estén modificadas.
¿Qué diferencia hay entre votar en blanco, votar nulo y abstenerse?
Con las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, muchos ciudadanos se preguntan qué diferencia existe entre votar en blanco, emitir un voto nulo o abstenerse. Aunque las tres opciones pueden interpretarse como formas de no apoyar a ninguna candidatura, sus consecuencias en el recuento son distintas.
El voto en blanco se considera válido y se contabiliza junto al resto de votos válidos, mientras que el nulo queda excluido de ese grupo.
La abstención, por su parte, consiste en no acudir a las urnas y únicamente se refleja en los datos de participación.
Además, el voto en blanco puede influir en el cálculo de la barrera electoral del 3 % que deben superar las candidaturas al Congreso en cada circunscripción.
¿Qué ocurre si llegas a las 20:00 al colegio electoral y todavía hay cola?
Los ciudadanos que acudan a votar este domingo 29 de noviembre no perderán su derecho al voto si llegan a las 20:00 horas y todavía están esperando para depositar su papeleta.
El artículo 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el presidente de la mesa debe permitir votar a quienes se encuentren dentro del local electoral o en sus accesos cuando anuncie el final de la votación. Sin embargo, una vez que hayan votado estas personas, no se permitirá el acceso a nuevos electores.
Por lo tanto, si hay cola a la hora del cierre, lo importante es encontrarse ya en el interior del colegio o en sus accesos.
Feijóo viaja a Ceuta a pasar parte de la jornada de reflexión como muestra de apoyo al pueblo ceutí
Alberto Núñez Feijóo ha viajado este sábado a Ceuta para pasar parte de la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29-N.
Según fuentes del Partido Popular citadas, el líder popular realiza este desplazamiento para cumplir un compromiso personal con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y mostrar su apoyo y solidaridad a los ceutíes. Se trata de su sexta visita a Ceuta desde finales de julio.
Feijóo no tiene prevista ninguna agenda pública ni participará en actos políticos durante su estancia. Por la tarde, tiene previsto pasar tiempo con su pareja y su hijo.
¿Se puede votar en cualquier electoral o hay que ir al que me corresponde?
Los ciudadanos que acudan este domingo 29 de noviembre a votar en las elecciones generales deberán hacerlo en el colegio electoral y la mesa que tienen asignadas. No es posible elegir otro centro, aunque esté más cerca del domicilio o del lugar de trabajo.
La Oficina del Censo Electoral comunica esta información mediante la tarjeta censal, aunque también se puede consultar a través de la página web del INE. Es importante comprobarlo antes de salir de casa, especialmente si se ha cambiado de domicilio recientemente o no se ha recibido la notificación.
¿Qué pasa si estoy trabajando el domingo 29-N? Las horas libres que te corresponden para votar
Los empleados que tengan que trabajar este domingo 29 de noviembre podrán disponer de hasta cuatro horas de permiso retribuido para acudir a votar en las elecciones generales. El tiempo libre dependerá de las horas que coincidan su jornada laboral y el horario de apertura de los colegios electorales, que permanecerán abiertos de 9:00 a 20:00 horas. Este permiso no supone una pérdida de salario ni obliga a recuperar las horas, aunque su duración concreta se establece mediante las disposiciones aplicables en cada comunidad autónoma.
¿Qué está prohibido hacer durante la jornada de reflexión?
Durante este día está prohibido difundir propaganda electoral y celebrar actos de campaña para pedir el voto o favorecer a una candidatura. Estas limitaciones también pueden afectar a determinados mensajes publicados en redes sociales, entrevistas o comunicaciones que tengan finalidad propagandística. Sin embargo, la jornada de reflexión no significa que los ciudadanos tengan prohibido hablar de política o expresar sus opiniones: la libertad de expresión sigue estando protegida. Su objetivo es evitar nuevas acciones de campaña durante las horas previas a la votación, que comenzará el domingo 29 de noviembre.
¿Qué es la jornada de reflexión?
La jornada de reflexión es el periodo de 24 horas previo a unas elecciones en el que los partidos políticos deben poner fin a sus actos de campaña para que los ciudadanos puedan decidir libremente su voto antes de acudir a las urnas. En las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, tendrá lugar este sábado 28, después de que la campaña electoral termine a las 00:00 horas. Aunque es una expresión habitual, la jornada de reflexión no aparece recogida literalmente en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sino que deriva de las restricciones establecidas en su artículo 53.
¡Comienza la jornada de reflexión del 29-N!
España vive este sábado 28 de noviembre las horas previas a las elecciones generales de mañana, domingo. Con la campaña electoral ya cerrada, los candidatos dejan paso a los ciudadanos, que tendrán que decidir su voto antes de acudir a los colegios electorales. Seguiremos en directo los preparativos de la cita con las urnas, las últimas novedades políticas y cualquier incidencia relacionada con la jornada electoral.
¿Cuántos colegios electorales habrá en la Comunidad Valenciana para las elecciones del 29-N?
La Comunidad Valenciana contará con 2.206 colegios electorales y 6.195 mesas de votación para las elecciones generales de este domingo.
En total, 3.875.377 personas están llamadas a las urnas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
Para la jornada electoral se distribuirán más de 42 millones de papeletas entre los distintos centros de votación.