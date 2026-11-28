España afronta este sábado 28 de noviembre la jornada de reflexión, la última oportunidad para que los ciudadanos repasen las propuestas y programas antes de acudir a las urnas.

Tras el cierre de la campaña electoral, los partidos ponen fin a sus actos públicos y comienza la cuenta atrás para unas elecciones generales que se celebrarán mañana, domingo 29 de noviembre.

Seguimos en directo toda la actualidad de esta jornada previa a la votación, las novedades de última hora y los preparativos para una cita electoral decisiva.

Elecciones generales 29N en directo: este sábado 28 de noviembre es la jornada de reflexión, el último día antes de que los españoles voten el domingo 29 de noviembre para elegir el nuevo Congreso y Senado. Sigue en OKDIARIO la última hora, qué está prohibido hoy, el horario de los colegios electorales y dónde me toca votar.

Jornada de reflexión 29N: qué está prohibido hacer

Durante la jornada de reflexión está prohibido difundir propaganda electoral y celebrar actos de campaña o pedir el voto, también en redes sociales. Se puede hablar de política con libertad. Las encuestas y sondeos no se pueden publicar desde el martes 24 hasta el cierre de los colegios.

Horario de los colegios electorales y dónde voto el 29N

Los colegios electorales abren a las 9:00 y cierran a las 20:00 horas, y quien esté en la cola a esa hora podrá votar. Debes votar en el colegio y la mesa que tienes asignados: consúltalo en la tarjeta censal o en el INE, y lleva el DNI u otro documento con foto. Quien trabaje ese domingo tiene hasta cuatro horas de permiso para votar.

Qué se vota el 29N y cuándo se conocen los resultados

Se eligen 350 diputados y 208 senadores; la mayoría absoluta está en 176 escaños. Los primeros resultados de las elecciones generales llegarán a partir de las 20:00 horas del domingo, cuando cierren los colegios.

Última hora: Feijóo viaja a Ceuta en la jornada de reflexión

Alberto Núñez Feijóo pasa parte de la jornada de reflexión en Ceuta, según fuentes del PP, sin agenda pública ni actos políticos.