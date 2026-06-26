El Barcelona se desespera con la venta de Marc Casadó y encuentra la solución en Italia

Marc Casadó es uno de los nombres que tiene tachado en rojo el FC Barcelona de cara a este verano. La entidad culé quiere mover el mercado, ya ha realizado alguna operación, pero necesita aligerar también de puertas para adentro. Uno de esos futbolistas con los que no termina de contar Hansi Flick es Marc Casadó, al que tienen puesto el cartel de transferible a la espera de alguna oferta jugosa que, por el momento, no ha llegado. Desde Italia, su agente Jorge Mendes parece haber encontrado un club que contente a todos.

Hasta el momento, Arabia Saudí había sido el único que había pujado con firmeza por Casadó. Algunos clubes de la competición árabe se habían interesado por su situación y había intenciones reales de ofertar lo suficiente como para que el Barcelona le dejara marchar.

Pero en esta historia, la decisión del futbolista tiene un peso superlativo, es a él al que más le puede suponer no gozar de la confianza de Flick por cómo esta se traduce en minutos de juego. Casadó quiere jugar y quiere hacerlo en el Barcelona, pero ya este último año se topó con una temporada en la que no tuvo ni los minutos ni la continuidad que deseaba.

Así, visto lo visto, el futbolista está abierto a una salida del Barcelona, pero no a cualquier precio ni a cualquier destino. Si sale del Camp Nou, quiere ir a un nuevo club en el que la apuesta por él sea real y verdadera, que le quieran como una pieza clave del proyecto, de ahí que haya ido desechando acercamientos por el momento, sobre todo si procedían de fuera de Europa, de donde no quiere moverse.

Hasta la fecha, tal y como apunta Sport, los clubes que habían tocado a la puerta del Barça y Jorge Mendes por Casadó solamente habían propuesto una salida en forma de cesión con opción de compra, una posibilidad que ni seduce a los culés ni tampoco demuestra seguridad y confianza al centrocampista. Pero el agente portugués se está moviendo y mucho.

Mendes lleva unos días negociando en Italia con el Milán, club que podría ser el destino de Marc Casadó, ya que seduce inicialmente al futbolista. Y es que el Milan ha fichado recientemente al portugués Rúben Amorim como técnico y está en negociaciones con el PSG para hacer lo mismo con Gonçalo Ramos, también representado por Mendes. Este caldo de cultivo permite al agente mediar y ofrecer el nombre de Casadó en un Milán que busca, siempre y cuando se den salidas, a un mediocentro de su estilo.

Eso sí, Casadó gusta en Milán, pero no a cualquier precio. El club italiano no está dispuesto a desembolsar una importante cuantía, de hecho, no ven del todo claro pagar un traspaso por él en estos momentos. La opción preferente en estos momentos sería un préstamo con opción de compra no obligatoria, un testeo para ver las capacidades del jugador. Al mediocentro le seduce el proyecto y ve margen de mejora deportivamente si cuenta con los minutos adecuados.

Mendes se ha movido también por Inglaterra, ha preguntado en el Mónaco y cuenta con interesados en Portugal. Incluso el Betis, este año en Champions League, es una opción, aunque ninguna de estas seduce y atrae tanto como la plaza en Milán.